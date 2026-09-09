Incendio en Yumbo, que completa cuatro días, ha arrasado más de 450 hectáreas

La emergencia se registra desde el pasado domingo en una zona de difícil acceso. Pese a que cuerpos de bomberos de diferentes municipios, la…

Cuatro días completa un incendio forestal que ha consumido más de 450 hectáreas en el sector de Guabinas, en Yumbo. La reactivación de las llamas ha generado la preocupación en el casco urbano del municipio, debido a que el fuego se volvió a ver en la noche del pasado martes 8 de septiembre, esta vez más cerca de zonas habitadas.

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La emergencia se registra desde el pasado domingo en una zona de difícil acceso. Pese a que cuerpos de bomberos de diferentes municipios, la Defensa Civil y hasta la Armada Nacional han participado en las labores de extinción de la emergencia, no se han podido controlar los focos, debido al difícil acceso por tierra a los focos del incendio.

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«Hoy van tres descargas del bambi bucket, tratando de frenar el avance. Esperamos un progreso en las próximas horas; sin embargo, nos toca abrir camino, lo cual va a dificultar el trabajo. Es importante destacar que nos estamos enfrentando a vegetación nativa que tiene un colchón muy alto, por eso parte del incendio avanza por el subsuelo y hay que humedecer bastante», explicó Julián Ramos, comandante del cuerpo de Bomberos de Yumbo.

#ValleDelCauca / #Yumbo | Brigada Forestal de la @DefensaCivilCo mantiene atención a emergencia. En la noche se reportaron voluntarios afectados: uno por inhalación de humo y otra con quemadura en mano derecha. Ambos recibieron atención oportuna en hospital y se recuperan. 🧡 pic.twitter.com/e4pFdMIJJf — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) September 9, 2026

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que la conflagración ya ha consumido más de 450 hectáreas. Además, en la zona se encuentran más de 60 bomberos atendiendo la emergencia junto con la comunidad, mientras que Ramos indicó que este miércoles se han estado estableciendo nuevas cuadrillas para atender los focos de la emergencia.

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La alcaldía ofreció recompensa por responsables del incendio

Por su parte, la alcaldía de Yumbo ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien dé información que permita identificar y capturar a los responsables de los incendios forestales registrados en la zona rural del municipio, que en los últimos meses han afectado más de 1.000 hectáreas en el municipio.

Las Fuerzas Armadas y los Bomberos continúan trabajando en la atención de los incendios forestales registrados en Yumbo, con apoyo del sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua desde el aire. 🚒🚁🔥 pic.twitter.com/UzX1B162re — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) September 9, 2026

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta la tarde del martes 8 de septiembre se tenía registro de 14 incendios activos y dos controlados. La mayoría de las emergencias se concentran en Tolima, con cinco conflagraciones, y Nariño, con cuatro. Además, hay incendios de grandes magnitudes en Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca.