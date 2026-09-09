Habrá racionamientos de agua en dos municipios de Quindío, ¿cuáles son?

La medida responde al descenso que registran las corrientes de las que se capta el agua, un fenómeno asociado a las altas…

Las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) adoptaron una serie de suspensiones temporales programadas en el servicio de agua en los municipios de Circasia y Filandia. Este racionamiento busca proteger las fuentes hídricas y garantizar que se pueda seguir prestando el servicio en las zonas afectadas por la disminución de los caudales de ríos y quebradas.

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La medida responde al descenso que registran las corrientes de las que se capta el agua, un fenómeno asociado a las altas temperaturas y a la escasez de lluvias que atraviesa el departamento. El gerente de EPQ, Alejandro Guevara, explicó que el monitoreo abarca todos los municipios del departamento y sus respectivas fuentes abastecedoras, con atención prioritaria sobre aquellas ubicadas al norte, donde la ausencia de lluvias ha sido más prolongada.

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Guevara explicó cómo funcionará el racionamiento: «las suspensiones programadas en Filandia serán entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., mientras que en Circasia se han establecido horarios temporales de suspensión entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.».

En Filandia, por ejemplo, el abastecimiento depende principalmente de la quebrada Bolillos, complementada por un caudal menor proveniente de la quebrada El Hacha. Según el funcionario, ese sistema fue el primero del departamento en recibir el impacto del calor. Por su parte, en Circasia dependen del río Roble.

Las acciones que se están implementando surgen de la coordinación entre las empresas prestadoras del servicio de acueducto, las autoridades ambientales y las alcaldías municipales con sus equipos técnicos.

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EPQ insiste en que las suspensiones programadas no son un castigo, sino un mecanismo para administrar el recurso disponible y evitar que las fuentes lleguen a un punto de agotamiento del que sea difícil recuperarse. Además, hicieron un llamado para que en las horas previas a los cortes no se acapare el agua y se consuma únicamente lo necesario.

La medida se mantendrá por un tiempo indefinido, con un monitoreo permanente de las fuentes hídricas abastecedoras para determinar si se mantienen, se modifican o se suspenden los cortes del servicio.