Inmovilizan en Cali una ambulancia utilizada para paseo familiar

Una ambulancia que era utilizada para transportar a ocho integrantes de una familia hacia el sur de Cali, fue inmovilizada el domingo 20 de septiembre de 2026 en un puesto de control del sector de Pance. Al relalizar las inspecciones correspondientes, los agentes de tránsito comprobador que además el conductor tenía grado 1 de alcoholemia. Entre los ocupantes del vehículo, de placas HBO 450, iban dos menores de edad.

El subsecretario de Movilidad de Cali, capitán Luis Fernando Escobar, explicó que la presencia de la ambulancia no llamó la atención de los funcionarios, pues Pance es un corredor muy concurrido los fines de semana por ciclistas y deportistas. Sin embargo, al detenerla para una verificación, descubrieron las irregularidades en su uso: "al requerir la ambulancia por parte del equipo de transporte público, se evidenció que el conductor presentaba grado 1 de alcoholemia. Esto da para inmovilización del vehículo, pero además se encontró que dentro de la ambulancia llevaba una familia con niños".

El vehículo fue inmovilizado y al conductor se le impusieron las sanciones que contempla la norma por conducir bajo los efectos del alcohol. Además, también podría responder por las sanciones que están reguladas por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tras el uso irregular de una ambulancia, que son multas tipo 4 de hasta 16 salarios mínimos diarios legales y participación en actividades pedagógicas.

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La Secretaría de Movilidad rechazó que un vehículo destinado a la atención de urgencias médicas se utilice como transporte particular para actividades recreativas y sobre todo cuando quien lo maneja está bajo los efectos del licor y lleva niños a bordo.

El episodio se suma a otros casos similares que en 2026 con ambulancias que circulan por la ciudad. En junio, por ejemplo, la Secretaría inmovilizó en el centro de Cali una ambulancia que tenía una placa movible, un mecanismo que la subía y bajaba para evitar las cámaras de fotodetección, su conductor solo tenía una licencia vencida de motocicleta, y el vehículo acumulaba más de 4 millones de pesos en multas. También fue sorprendida una ambulancia que circulaba por el carril exclusivo del MÍO con la placa cubierta con cinta negra.