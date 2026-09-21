Accidente de bus en la vía Panamericana dejó cuatro muertos y 30 heridos

Un viaje que había salido de Pasto rumbo a Ecuador terminó con cuatro personas muertas y al menos 20 heridas en la madrugada de este domingo 20 de septiembre de 2026 cuando el bus en el que se movilizaban 39 pasajeros se volcó, hacia las 4:00 a.m., en el kilómetro 49 de la vía Panamericana, en el sector El Placer, jurisdicción de Tangua, Nariño.

Tres personas murieron en el sitio y una cuarta falleció horas después en un centro asistencial de Pasto, donde había sido trasladada con lesiones graves. Aunque hasta el momento las autoridades no han revelado sus identidades se confirmó que dos de las víctimas eran menores de edad.

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El vehículo de placas XXA927 pertenece a la empresa Turismo Andino y había salido de Pasto en la noche del sábado 19 de septiembre para cruzar la frontera por Ipiales. El accidente ocurrió pocos metros antes del peaje El Placer. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el bus por fuera de la carretera, con los vidrios destrozados y una porción de la parte delantera suspendida sobre el borde del abismo.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ipiales recibió el aviso aproximadamente a las 5:20 a.m. por solicitud de la concesión Unión Vial del Sur y las unidades se desplazaron con equipo de rescate y ambulancia para sacar a los ocupantes, atender a los lesionados y revisar las condiciones de seguridad en la zona. Los heridos fueron llevados a distintos centros médicos de Pasto: el Centro Médico Valle de Atriz y la Clínica Traumédical. Como los pacientes quedaron distribuidos en varias instituciones, las autoridades todavía consolidan el número definitivo de afectados.

La Seccional de Tránsito y Transporte de Nariño adelanta las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y establecer si el volcamiento se dio debido a una falla del vehículo, al estado de la vía o a las condiciones de circulación en ese tramo. Finalmente, la Gobernación de Nariño dispuso acompañamiento para los familiares de los pasajeros en las salas de urgencias.