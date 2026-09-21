Regresa el racionamiento de agua en Medellín; conozca cómo funcionará

EPM (Empresas Públicas de Medellín) anunció que las interrupciones nocturnas del servicio de acueducto, en medio de la crisis hídrica que enfrenta la ciudad, regresan esta semana al nororiente de Medellín después de haber sido suspendidas por una semana, del 14 de septiembre al 21 de septiembre. De esta manera, desde el martes 22 al domingo 27 de septiembre de 2026, EPM suspenderá el suministro entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m en sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria.

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La medida se aplicará en días alternos mediante dos esquemas, de modo que cada barrio tendrá tres noches sin agua durante la semana.

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Esquema 1:

Será el martes 22, jueves 24 y sábado 26, en la Comuna 1 – Popular (Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2), Comuna 3 – Manrique (La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2), Comuna 4 – Aranjuez (Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1), Comuna 8 – Villa Hermosa (Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam), Comuna 9 – Buenos Aires (Barrios de Jesús)

Esquema 2:

Funcionará el miércoles 23, viernes 25 y domingo 27 en la Comuna 3 – Manrique (Manrique Oriental y Santa Inés), Comuna 4 – Aranjuez (Manrique Central N.° 2), Comuna 8 – Villa Hermosa (Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas), Comuna 9 – Buenos Aires (Alejandro Echavarría y Caicedo), Comuna 10 – La Candelaria (Los Ángeles y Boston).

EPM habilitó a su asesora virtual Ema en el WhatsApp 3023000115, y escribiendo el número de contrato que aparece en la factura, Ema contestará con los cortes programados para la vivienda a la que pertenece el contrato. Además, la información también está disponible en epm.com.co.

El gerente general de EPM, Humberto Iglesias, reconoció el esfuerzo de los usuarios durante el último mes pero advirtió que el ahorro logrado sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la sequía: "el mensaje no puede ser solamente EPM vuelve a hacer interrupciones. El verdadero mensaje es lo que ahorremos hoy puede ayudarnos a evitar medidas más difíciles en el mañana".

Por su parte, Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, aseguró que "hoy seguimos necesitando los 92 litros por usuario por día, 120 litros por segundo en promedio. Solo cuando tengamos ese ahorro vamos a detener el descenso del embalse de Piedras Blancas". También anunció que el embalse La Fe, que surte al sur del Valle de Aburrá, ya presenta niveles alarmantes que podrían llevar a tomar medidas de racionamiento: "necesitamos unos ahorros muy importantes porque los aportes de las fuentes que vienen de La Ceja y de Abejorral, que son el río Güe y el río Piedras, hoy tienen los caudales más bajos históricos".

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Iglesias explicó que las lluvias de los últimos días no cambian el panorama de los embalses, aunque ayudaron a subir su nivel "no son suficientes si seguimos consumiendo más agua de lo que está entrando a nuestras fuentes, y agregó que es necesario que Medellín empiece a tomar medidas para enfrentar el fenómeno de El Niño en los meses más exigentes, que serán diciembre, enero y febrero. El directivo no descartó que durante esos meses se deban tomar "decisiones un poco más severas" si las condiciones empeoran.

EPM hizo un llamado a evitar el desperdicio con duchas más cortas, cerrar la llave cuando no se usa, poner la lavadora solo con carga completa, reparar fugas y almacenar únicamente el agua necesaria. Wilches recordó que es urgente tomar estas medidas lo más pronto posible pues "no han llegado las temperaturas más altas, no han llegado los niveles más bajos en las fuentes, es decir, todavía faltan condiciones muy complejas" por enfrentar.