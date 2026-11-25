La Feria se realizará entre el 25 y el 30 de diciembre y tendrá como uno de su…

La Feria de Cali tendrá uno de sus principales cambios en su edición número 69, el tradicional Salsódromo volverá a la Calle Quinta. Así lo confirmó Felipe Salcedo, gerente de Corfecali, quien anunció que el desfile contará con más de 2.800 bailarines y hará parte de una programación descentralizada que busca acercar la celebración a distintos sectores de la ciudad.

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La Feria se realizará entre el 25 y el 30 de diciembre y tendrá como uno de su propósito contribuir a la reactivación económica de Cali, especialmente en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según Salcedo, la celebración también será un espacio de reencuentro para los caleños y un homenaje a las víctimas y familias afectadas por la emergencia.

El Salsódromo regresará a la Calle Quinta

El gerente de Corfecali explicó que el regreso a este corredor responde a una petición de la ciudadanía y a la intención de recuperar espacios tradicionales de la Feria. La organización espera que el desfile convoque a los habitantes y visitantes en uno de los sectores emblemáticos de la capital vallecaucana.

La edición de este año tendrá una participación más amplia de bailarines y escuelas de salsa. De acuerdo con Salcedo, por primera vez el Salsódromo fue construido de la mano de las siete asociaciones de escuelas de salsa, con una mayor presencia de bailarines y escuelas infantiles.

Feria descentralizada y reactivación económica

La programación también tendrá actividades en otros sectores de Cali, entre ellos el barrio Obrero, reconocido por su relación histórica con la salsa. Salcedo señaló que allí se realizarán activaciones culturales y artísticas, como parte de la estrategia para mantener activos distintos puntos de la ciudad.

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La calle 25 también tendrá presencia dentro de la programación, luego de que el año pasado fuera escenario de la Calle de la Feria. La intención, según el gerente de Corfecali, es ampliar los espacios de participación y acercar las actividades a las comunidades. Salcedo destacó que la Feria representa una oportunidad para comerciantes, restaurantes y vendedores del sector cultural, en un momento en el que la ciudad busca recuperar su actividad económica.

La programación completa y los detalles de los recorridos y eventos de la edición 69 serán presentados oficialmente por la Alcaldía de Cali y Corfecali.