La Fiscalía General de la Nación confirmó cuáles fueron los elementos encontrados en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, donde un grupo de delincuentes mantuvo retenidas a 87 personas durante más de 16 horas. Entre el material recuperado hay una escopeta traumática, dos armas traumáticas, dos armas de juguete y artefactos explosivos simulados.

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Los elementos fueron recolectados por investigadores después del operativo de rescate, que se realizó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre. El caso comenzó con un presunto intento de asalto a un camión de valores y terminó con la intervención de la Fuerza Pública, la liberación de las personas retenidas, la captura de varios sospechosos y la muerte de uno de los presuntos implicados.

¿Qué armas encontraron en el Éxito?

De acuerdo con la información conocida sobre el inventario, en el establecimiento fueron halladas una escopeta traumática, dos armas traumáticas, dos armas de juguete y artefactos explosivos simulados. La Fiscalía también indicó que los investigadores deben realizar las evaluaciones técnicas correspondientes para establecer las características de los elementos recuperados.

En el lugar, un grupo de criminalística de la SIJÍN de la Policía Metropolitana de Cartagena adelantó la recolección de material probatorio que será incorporado a la investigación. Estos elementos serán analizados junto con otros indicios, como los videos de seguridad y los testimonios de las personas que estuvieron retenidas y de los uniformados que participaron en la atención de la emergencia.

Así fue la retención de rehenes

La emergencia se inició en la mañana del martes 24 de noviembre, cuando varios hombres habrían intentado asaltar un vehículo de valores en inmediaciones del almacén. Tras la reacción de las autoridades, los presuntos responsables se refugiaron dentro del establecimiento y retuvieron a trabajadores y clientes.

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Durante la toma, los captores realizaron exigencias económicas y logísticas para facilitar su salida. Mientras avanzaban las negociaciones, algunas personas fueron liberadas y, en la madrugada del miércoles, unidades especiales ingresaron al almacén para rescatar a quienes permanecían retenidos.

El balance conocido señala que 87 personas fueron víctimas de retención. Durante la intervención murió uno de los presuntos implicados y otros fueron capturados, quienes serán presentados ante jueces de control de garantías. Un fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado adelantará la imputación por secuestro extorsivo y otros delitos que se determinen durante el proceso.