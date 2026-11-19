Entre las emergencias que más se destacan está la del barrio Llanaditas, en la comuna 8, donde se registró la caída de dos viviendas en madera, mientras que una tercera quedó inclinada. Según explicó el…

Una serie de emergencias se registraron a lo largo de la noche del pasado miércoles 18 de noviembre en Medellín por cuenta de las lluvias que provocaron cuatro inundaciones, el colapso de dos viviendas, así como afectaciones en cuatro vehículos y en el servicio de Metrocable.

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Entre las emergencias que más se destacan está la del barrio Llanaditas, en la comuna 8, donde se registró la caída de dos viviendas en madera, mientras que una tercera quedó inclinada. Según explicó el alcalde Federico Gutiérrez, la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos y el DAGRD, que descartaron personas lesionadas, así como anunciaron la revisión de las viviendas aledañas a donde se registró el colapso.

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Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), Carlos Quintero, explicó que las lluvias se registraron desde las 3:51 p.m. y provocaron inundaciones en al menos cuatro vías, lo que causó afectaciones en cuatro vehículos.

‼️Estamos al frente de las emergencias por las fuertes lluvias que se registran en Medellín. Nuestros equipos ya están en territorio, atendiendo los puntos donde la ciudadanía nos ha reportado situaciones de riesgo. Lo más importante es proteger la vida.



Tenemos alerta naranja… https://t.co/bl2O1FstYG pic.twitter.com/b1jnh0MLfn — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 18, 2026

”Se presenta un evento de precipitación en la Comuna 14. Entre 20 y 51 milímetros registró el acumulado. Se vieron afectadas (las quebradas) La Poblada, La Presidenta y La Escopetería. El desbordamiento afectó la glorieta de Monterrey y parte de la carrera 46”, añadió Quintero, quien además aseguró que se recibieron más de 60 llamadas por emergencias.

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Sobre las condiciones de las vías, el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, señaló que se realizaron "cierres preventivos en la glorieta de Monterrey por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. De igual manera, atendimos inundaciones y encharcamientos en la avenida El Poblado con calle 14, a la altura de Castropol; en la avenida Guayabal, por el Zoológico; en la 80 con la Loma de Los Bernal y en Las Palmas a la altura de la doble calzada".

El desbordamiento de cuatro quebradas provocó inundaciones en varias vías. Foto: Alcaldía de Medellín

Las autoridades locales también reportaron la caída de cuatro árboles, mientras que el Metro de Medellín cerró sobre las 5:10 p.m. todas las líneas del metrocable, cuyo servicio fue restablecido a lo largo de la noche. Las autoridades reiteraron que no hubo personas lesionadas en medio de las emergencias que se registraron el miércoles 18 de noviembre en Medellín.

Finalmente, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) a las lluvias se sumaron 134 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, de las cuales 100 fueron en Medellín, 23 en Bello, ocho en Copacabana y tres en Caldas. Esto también provocó retrasos en 17 vuelos, 12 de llegada y cinco que salían del aeropuerto José María Córdova.