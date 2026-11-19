El hecho quedó registrado en video. En las imágenes de una cámara de seguridad se evidencia que la chiva venía a gran velocidad antes de terminar chocando contra un motocarro, una motocicleta y un…

Un grave accidente de tránsito se registró este fin de semana por cuenta de una chiva turística en Barichara, Santander. El vehículo que transportaba turistas terminó protagonizando un choque múltiple en el que se vieron involucrados tres vehículos más. Hubo dos mujeres heridas.

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El hecho quedó registrado en video. En las imágenes de una cámara de seguridad se evidencia que la chiva venía a gran velocidad antes de terminar chocando contra un motocarro, una motocicleta y un vehículo particular que estaban parqueados a un costado de la avenida empedrada.

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La emergencia fue inicialmente atendida por el cuerpo de bomberos municipal, que indicó que en la zona fueron valoradas 20 personas, de las cuales dos mujeres fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Barichara. La primera, debido a que presentó traumatismo, y la segunda, porque hace dos años había tenido una cirugía de columna.

#APARATOSOn🤯 Un accidente múltiple que se registró en Barichara (S/der), pprbpoco termina en tragedia: chiva turística llena de pasajeros quedó sin frenmos y colisionó contra otros tres vehículos. El siniestro dejó dos mujeres lesionadas que trasladadas a un centro asistencial. pic.twitter.com/ZzDmBgfwNq — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 17, 2026

Ante esto, a la zona también llegaron agentes de tránsito para revisar las condiciones de los vehículos. Aunque los cuerpos de socorro no registraron fugas de combustible, las autoridades evalúan las causas del accidente. Primeras versiones apuntan a que la chiva presentaba una falla mecánica.

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Alcaldía de Barichara endureció medidas

Tras registrarse el accidente, en Consejo de Seguridad la alcaldía decidió suspender el tránsito de chivas por el municipio hasta que no se haga una revisión exhaustiva de estos vehículos. Según el alcalde Milton Chaparro, este trabajo se hará junto a la Policía, Secretaría de Tránsito y alcaldía.

#Atención | Tras el accidente de una chiva turística en Barichara, el alcalde Milton Chaparro anunció que se mantendrá la suspensión de estos recorridos hasta verificar la documentación de las agencias, las condiciones técnicas de los vehículos y las pólizas de seguro. pic.twitter.com/2m1lvLFFdM — RCN Radio Bucaramanga (@lafmsantanderes) November 18, 2026

Entre las medidas a revisar están las modalidades de transporte, habilitación de empresas prestadoras del servicio, condiciones de operación, documentación, revisión y mantenimiento de los vehículos, a lo que se suman seguros y pólizas para el transporte de turistas. "Necesitamos garantizar seguridad y tranquilidad a nuestros visitantes y residentes", añadió Chaparro.