Masacre en Cali: asesinaron a tres hombres en Alto de los Chorros

Imagen de referencia. Los tres hombres tenían entre 18 y 23 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En el sector de Las Minas, en Alto de los Chorros, en el sur de Cali, se registró en la tarde del pasado lunes 17 de agosto una masacre. Tres hombres entre los 18 y 23 años fueron asesinados por sicarios que los interceptaron en un establecimiento comercial de la zona.

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Primeras versiones indican que los sujetos se encontraban en vía pública, fuera del establecimiento cuando, sobre las 6:30 p.m., los sicarios se acercaron y les dispararon en reiteradas ocasiones, causando la muerte a los tres sujetos en el lugar.

El caso fue atendido por la Policía Metropolitana de Cali mientras que las investigaciones quedaron en manos del CTI de la Fiscalía, que hizo las inspecciones de los cuerpos y adelanta las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

El hecho se registró horas después del asesinato de un hombre, en el barrio Meléndez, donde además tres personas resultaron heridas, por lo que se indaga si hay relación entre los dos ataques.

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El fin de semana también se registró una masacre en el barrio María Paz de Cúcuta, en la que tres hombres murieron y uno más resultó herido. En este caso, las víctimas fueron atacadas por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con las autoridades una de las personas asesinadas tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que se investiga si el crimen estaría relacionado con rencillas por el control del microtráfico en la zona.

En este caso, las investigaciones quedaron en manos de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), que se estableció en la ciudad.