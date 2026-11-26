Las intervenciones incluyen edificios, establecimientos comerciales y viviendas. Actualmente, seis estructuras permanecen en proceso de demolición, mientras avanzan los trabajos para reducir los…

La Alcaldía de Cali informó que el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo ha aprobado la demolición de 105 estructuras que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y que representan riesgos para sus alrededores. De ese total, ya 25 fueron demolidas.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

¿Qué ha pasado con los edificios afectados por el terremoto en Cali?

Las intervenciones incluyen edificios, establecimientos comerciales y viviendas. Actualmente, seis estructuras permanecen en proceso de demolición, mientras avanzan los trabajos para reducir los riesgos en las zonas afectadas.

¿Qué edificaciones han sido demolidas en Cali?

Entre las estructuras intervenidas están los edificios María Mercedes Lloreda, Cali Express, La Fontaine, Bretaña y Arábico; el antiguo Motel Molino Rojo; la Unidad Residencial Guadalupe y el Hotel Metrópolis. También se encuentran 17 viviendas del centro de Cali, una de ellas con demolición parcial.

Por otra parte, las seis edificaciones que actualmente están en proceso de demolición son el Colegio San Luis Gonzaga, los edificios Multifamiliar Laureles y Cuéllar, el Hotel La Luna y dos viviendas del barrio San Antonio.

Los trabajos se adelantan con participación de distintos responsables, de acuerdo con cada caso. Según la Alcaldía, el Colegio San Luis Gonzaga, el Hotel La Luna y las dos viviendas de San Antonio están siendo demolidos por sus propietarios privados.

Le puede interesar: Hombres armados sacaron de su vivienda y asesinaron a dos hermanos en Angostura, Antioquia

"Es importante que estas demoliciones se lleven a cabo, para tener una ciudad limpia, ordenada y tendiente a la reconstrucción", señaló Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastre de Cali. La Administración Distrital indicó que las intervenciones buscan atender las afectaciones ocasionadas por el terremoto, reducir los riesgos para las comunidades y avanzar en la recuperación de los sectores impactados.