Condenan al conductor escolar que mantuvo secuestrada por 12 años a una niña en Medellín

Carlos Humberto Grisales Higuita, de 65 años, recibió una pena de 338 meses de cárcel, es decir, 28 años y 2 meses, después de que un juez de Medellín lo hallara responsable de delitos como acceso carnal abusivo, secuestro agravado y actos sexuales con menor de 14 años. Los hechos se conocieron en 2024, cuando una mujer logró escapar de la vivienda en la que el hombre la mantenía retenida desde que tenía siete años.

Grisales era conductor de un transporte escolar y de esta manera logró ganarse la confianza de los padres de la niña que secuestró. En 2012, en medio de sus labores, llevó a la menor de edad por medio de engaños a una vivienda en el barrio Prado, en el centro de la ciudad. Durante doce años, mientras su familia la buscaba, trasladó a la víctima entre distintas casas en Bello y Medellín, le cambió el nombre, la desescolarizó y la mantuvo incomunicada con cualquier persona del exterior.

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Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la menor logró escapar en febrero de 2024 de una de las casas en las que el hombre la encerraba después de un enfrentamiento que tuvo con él. La víctima pudo llegar hasta las autoridades y desde ese momento inició una investigación que permitiera esclarecer lo sucedido durante más de una década. "Fue manipulada psicológicamente y sometida a todo tipo de abusos haciéndole creer que todos esos comportamientos eran normales”, precisó Villa.

Grisales fue capturado en noviembre de 2024 en Bello, Antioquia, después de la denuncia que la víctima, en ese momento de 19 años, interpuso ante la Fiscalía. Tres días después, el Juzgado 14 Penal Municipal de Garantías, le imputó los cargos, entre los que se encontraba, inicialmente, secuestro simple, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y pornografía con persona menor de 18 años, todos agravados, y durante el proceso se le sumó desaparición forzada. El hombre no los aceptó y un juez de control de garantías lo envío a prisión mientras avanzaba el proceso.

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En el anuncio de su condena, el miércoles 7 de octubre de 2026, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, añadió: "Sin beneficios. Sin subrogados penales. Deberá cumplir su condena en un establecimiento carcelario. Para quienes preguntaban qué había pasado con este caso: la justicia hizo su trabajo y tendrá que responder por sus delitos: secuestro agravado, acceso carnal abusivo, actos sexuales con menor, entre otros".

En diciembre del mismo año en el que la víctima escapó (2024), una mujer de 21 años denunció que también había sido retenida y abusada por el hombre cuando era niña. El secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila Valencia, explicó sobre este caso que la víctima también recibió acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.