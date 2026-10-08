Capturan a hombre de 28 años señalado de abusar sexualmente de una adulta mayor en Santander

Un hombre de 28 años fue capturado en el sector Placitas, zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander, después de ser señalado de haber agredido sexualmente a una mujer de 70 años mientras ella hacía ejercicio en la vía pública. La Policía Nacional realizó la detención tras una orden de captura expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del municipio.

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Según la denuncia de la víctima, en la madrugada del lunes 5 de octubre, hacia las 5:20 a. m., caminaba por el tramo que conduce al Batallón de Infantería No. 40 Luciano D’Elhuyar, en zona rural de San Vicente, cuando el hombre la interceptó en medio de la ruta y la agredió sexualmente. Por esto, el delito por el que se le requería es acceso carnal violento.

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Después de lo sucedido, la mujer fue llevada a un centro asistencial para que le practicaran la valoración médica y allí fue confirmado el abuso sexual. El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel, aseguró que desde la alcaldía se activaron todos los protocoles correspondintes para investigar lo sucedido y dar con el responsable.

“Desde la Alcaldía Municipal rechazamos todo hecho de violencia, especialmente en contra de las mujeres, pero en general cualquier hecho que atente contra la dignidad del ser humano”, añadió el mandatario.

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Gracias a un doble rastreo, revisando grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona y el testimonio de los vecinos del sector, las autoridades lograron identificar y ubicar al hombre de 28 años, presunto responsable del delito: "Desde un primer momento se hizo seguimiento de las cámaras para hallar las pruebas suficientes para determinar que esta persona era responsable de los hechos ocurridos el día 5 de octubre", explicó el mayor Óscar Peña Sánchez, comandante del Distrito de Policía número 8 de San Vicente de Chucurí.

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El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) logró la captura tras un allanamiento a la vivienda del presunto victimario, en el que además incautaron material probatorio y prendas de vestir del hombre. En el mismo operativo, adelantaron una entrevista a un familiar del capturado. Tras el procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para iniciar el proceso que determine sus responsabilidades y la condena que corresponda.

Hasta el momento, no se conoce la identidad del señalado y, para evitar una revictimización, tampoco se dio a conocer la identidad de la mujer agredida.

En la noche del martes 6 de octubre, la comunidad del municipio llevó a cabo una velatón para pedir celeridad en la investigación, demostrar apoyo a la vícitma y rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Sanmiguel agradeció además el papel del personero municipal, la Defensa Civil, los Bomberos Voluntarios y los propios vecinos, cuya colaboración resultó clave para ubicar al presunto agresor. Finalmente, el comandante de la Policía declaró que la institución no permitiría "que ninguno de nuestros ciudadanos vea afectada su seguridad, su tranquilidad, y si llegase a pasar, toda la institucionalidad va a responder efectivamente para dar respuesta a lo que los ciudadanos merecen".