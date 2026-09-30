El hallazgo fue informado posteriormente a las autoridades y permitió iniciar las actuaciones para identificar a las personas relacionadas con el caso. La Policía y la…

Un robo de celular terminó revelando un presunto caso de violencia sexual contra una niña de 9 años en Cali. De acuerdo con la información conocida durante las actuaciones judiciales, la persona que hurtó el teléfono logró acceder a su contenido y encontró archivos que involucrarían a la niña.

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Robo de un celular en Cali reveló presunto abuso sexual contra una niña de 9 años

El hallazgo fue informado posteriormente a las autoridades y permitió iniciar las actuaciones para identificar a las personas relacionadas con el caso. La Policía y la Fiscalía llegaron hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos, donde fue ubicada y capturada la madre de la niña, señalada de estar involucrada en los hechos.

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El contenido del celular alertó sobre el caso

Según la información entregada por la Policía de Cali, en el teléfono había varios archivos de contenido sexual en los que aparecía la niña. El material fue incorporado a la investigación y permitió orientar las actuaciones hacia la vivienda donde se encontraba la mujer.

Durante el procedimiento, dos hijos mayores de edad de la mujer habrían reconocido a la niña que aparecía en los archivos como su hermana menor. También entregaron información sobre presuntos episodios de violencia ocurridos dentro del entorno familiar.

La Fiscalía presentó ante un juez los elementos recopilados durante el proceso y formuló cargos contra la mujer por delitos relacionados con violencia sexual contra la niña. La responsabilidad de la procesada deberá ser determinada dentro del proceso judicial.

La niña quedó bajo protección del ICBF

La Policía informó que la niña fue retirada del entorno en el que presuntamente ocurrieron los hechos y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos, "lo más importante es que la niña fue rescatada y se encuentra bajo cuidado de Bienestar Familiar para la restitución de sus derechos", señaló la mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.

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La investigación también contempla el posible almacenamiento y distribución del material encontrado en el teléfono. La Fiscalía deberá establecer cómo se habría manejado ese contenido y si existen otras personas involucradas.