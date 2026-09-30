 

Publicidad

Robo de un celular en Cali reveló presunto abuso sexual contra una niña de 9 años

La niña quedó bajo protección del ICBF mientras las autoridades avanzan en el proceso para esclarecer los hechos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Colombia
30 de septiembre de 2026 – 01:55 p. m.
Robo de celular destapó abuso sexual contra una niña
La Policía capturó a una mujer en el barrio Eduardo Santos, en Cali, durante un operativo relacionado con el caso.
Foto: EFE - Nina Osorio

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un robo de celular terminó revelando un presunto caso de violencia sexual contra una niña de 9 años en Cali. De acuerdo con la información conocida durante las actuaciones judiciales, la persona que hurtó el teléfono logró acceder a su contenido y encontró archivos que involucrarían a la niña.

Lea: Bahía Solano estrena aeropuerto y busca recuperar el turismo tras el terremoto

El hallazgo fue informado posteriormente a las autoridades y permitió iniciar las actuaciones para identificar a las personas relacionadas con el caso. La Policía y la Fiscalía llegaron hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos, donde fue ubicada y capturada la madre de la niña, señalada de estar involucrada en los hechos.

El contenido del celular alertó sobre el caso

Según la información entregada por la Policía de Cali, en el teléfono había varios archivos de contenido sexual en los que aparecía la niña. El material fue incorporado a la investigación y permitió orientar las actuaciones hacia la vivienda donde se encontraba la mujer.

Durante el procedimiento, dos hijos mayores de edad de la mujer habrían reconocido a la niña que aparecía en los archivos como su hermana menor. También entregaron información sobre presuntos episodios de violencia ocurridos dentro del entorno familiar.

La Fiscalía presentó ante un juez los elementos recopilados durante el proceso y formuló cargos contra la mujer por delitos relacionados con violencia sexual contra la niña. La responsabilidad de la procesada deberá ser determinada dentro del proceso judicial.

La niña quedó bajo protección del ICBF

La Policía informó que la niña fue retirada del entorno en el que presuntamente ocurrieron los hechos y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos, "lo más importante es que la niña fue rescatada y se encuentra bajo cuidado de Bienestar Familiar para la restitución de sus derechos", señaló la mayor Silvia Rodríguez, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cali.

Le puede interesar: Tras enfrentamientos de jóvenes bajo la lluvia, activan plan de seguridad en Barranquilla

La investigación también contempla el posible almacenamiento y distribución del material encontrado en el teléfono. La Fiscalía deberá establecer cómo se habría manejado ese contenido y si existen otras personas involucradas.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

Abuso sexual

Cali

captura

Celular

Colombia

hallazgo

Hurto

Menor de edad

Noticias hoy
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido