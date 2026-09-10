Roldanillo será el municipio piloto de reconstrucción en el Valle

Según explicó la mandataria, el municipio fue escogido en conjunto con el gerente de la reconstrucción en el Valle, Juan Manuel…

La gobernación del Valle confirmó que Roldanillo será el municipio piloto para la reconstrucción que se hará en conjunto con el Gobierno nacional. “Ya estamos demoliendo todo lo que nos implique problemas de seguridad, porque primero hay que tener seguridad para que no vamos a afectar la vida de nadie”, dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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Según explicó la mandataria, el municipio fue escogido en conjunto con el gerente de la reconstrucción en el Valle, Juan Manuel Muñoz. Además, explicó que lo que se hará es el acompañamiento en la autoconstrucción de las casas nuevas y en los mejoramientos de vivienda. «Es decir, damos los materiales, pero además vamos a poner, junto con el alcalde, los maestros de obra oficiales e ingenieros para que quede muy bien».

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El movimiento siguiente será la reconstrucción de los otros municipios afectados por el terremoto en el departamento, que se hará paralelamente, con el fin de darle rápidas soluciones de vivienda a las personas que lo perdieron todo.

Por su parte, Muñoz explicó que en el proceso de reconstrucción se va a contar con maestros de obra y un ingeniero civil por punto de intervención. «Estoy seguro de que lo vamos a lograr en muy corto tiempo, es nuestro compromiso, es la orden del señor Presidente, es la orden de la señora gobernadora, es la voluntad de todo un pueblo y créanme que no le vamos a fallar y se va a hacer con total transparencia. Juntos vamos a reconstruir el Valle y hacer un Valle Milagro, la orden es perentoria. No es esperar un mes, no es esperar dos meses, es desde hoy”, aseguró Muñoz.

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En los últimos días se han adelantado los trabajos de demolición en el centro de Roldanillo. Allí se han demolido reconocidos lugares como el edificio Borja M, que había sido construido en 1944 y estaba en la esquina El Confort.

Sobre las obras, la gobernadora ha indicado que se reconstruirá todo el centro, así como se volverán a levantar las fachadas para conservar la identidad del municipio. “Vamos a poner allí contenedores para dejar el comercio alrededor del parque. Como el comercio es tan grande, vamos a tener también en el Coliseo de Ferias que el alcalde va a adaptar. Nosotros lo vamos a apoyar, los contenedores van a tener todo lo necesario para que puedan funcionar los negocios y eso va a hacer posible que se inicie la reactivación económica”, añadió Toro.

Desde la alcaldía se ha señalado que, para reactivar la economía, se están otorgando incentivos hasta de COP 5 millones a 350 emprendedores del municipio, a lo que se suman créditos para los damnificados a través de Infivalle y Bancóldex.

Según la Cámara de Comercio de Cali, cerca de 16.000 empresas reportaron afectaciones tras el terremoto en el Valle del Cauca. De estos, el 70% presenta restricciones para operar, mientras que el 28% manifiesta que no puede hacerlo ahora.