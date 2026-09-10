Once municipios de Boyacá se quedaron sin suministro de gas

En Boyacá, 11 municipios enfrentan suspensiones e interrupciones en el servicio de gas natural. Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza, Guateque, Miraflores, Zetaquira, Berbeo, Páez, San Eduardo y Campohermoso permanecen con el servicio restringido desde las 6:00 p.m. del martes 8 de septiembre de 2026. Tras dos días sin gas, los habitantes de estos municipios han manifestado su preocupación por la continuidad del servicio y la incertidumbre que causa.

La empresa encargada de prestar este servicio en los municipios afectados es Enercer, quienes reportaron el corte en el gas y señalaron su origen como una instrucción de la Gerencia de Operaciones Comerciales de Ecopetrol que restringió a su proveedor mayorista PLEXA S.A.S. E.S.P. debido a una afectación en la producción y disponibilidad del gas. Por su parte, Ecopetrol explicó que en uno de los compresores del campo Cupiagua, en Casanare, se adelantan una serie de reparaciones que ocasionan una disminución temporal en las entregas de gas.

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La compañía precisó que esta intervención tiene como propósito garantizar la estabilidad de la operación y mantener la calidad del gas natural que será entregado al Sistema Nacional de Transporte. Explicaron, además, que esta reparación generará la reducción en las entregas de gas entre el 9 y el 17 de septiembre, y el restablecimiento del suministro para los usuarios de los 11 municipios dependerá de la normalización de la operación y la gestión de los distintos agentes en esta cadena de servicio.

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Ecopetrol manifestó que lo ocurrido se trata de una condición no prevista de la intervención en la infraestructura de producción. Sin embargo, aseguraron que coordinarán acciones que contribuyan a la seguridad del abastecimiento de gas natural, priorizando la gestión de los volúmenes existentes para atender la demanda esencial. Según la petrolera, los efectos de la disminución de disponibilidad en Capiagua se dan, sobre todo, en la demanda industrial, donde analizarán cada caso para establecer alternativas que disminuyan este impacto.

“Acá el problema es la falta de preaviso para nosotros poder comunicar y notificar a la comunidad. Esto se hace de manera espontánea y simultánea, lo que hace que se dificulte más a la hora de que las personas busquen alternativas para poder solventar esa necesidad tan importante como es este servicio domiciliario”, dijo Sebastián Juez, alcalde de Berbeo, donde serían 398 usuarios afectados. El mandatario pidió celeridad en las soluciones para no tener que recurrir a alternativas que afecten el medio ambiente, como el gas propano.

Enercer solicitó a los usuarios, como medida de seguridad, mantener cerradas las válvulas de los gasodomésticos mientras permanezca suspendido el suministro.