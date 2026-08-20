Sacaron 13 pipetas de gas de edificio en riesgo de colapso en barrio Los Cámbulos de Cali

El edificio no tenía acceso a gas natural, por lo que todas las viviendas contaban con pipetas de gas. Foto: Itzel Martínez

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La alcaldía de Cali confirmó la evacuación de 13 de los 28 cilindros de gas propano que se encontraban en el edificio Archinie, en el barrio Los Cámbulos, que tuvo que ser evacuado por sus habitantes debido al alto riesgo de colapso, que provocó el terremoto del pasado 10 de agosto.

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El caso se dio a conocer a través de redes sociales, donde los habitantes de la edificación alertaban del alto riesgo de que se registrara una explosión por la cantidad de pipetas de gas en el lugar.

“Los cilindros eran utilizados para el servicio doméstico, debido a que el edificio no cuenta con red de gas natural”, explicó José Alonso Rodríguez, quien hace parte del personal de seguridad de la edificación.

En el edificio de ocho pisos hay 28 apartamentos con graves daños, mientras que la estructura se inclinó, lo que aumenta el riesgo para el acceso de los cuerpos de socorro.

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Tras evaluar los daños y riesgos, se decidió sacar 13 de las pipetas de gas. “Los cilindros podrían resultar afectados y generar una fuga de gas que, en contacto con una chispa, provocaría un incendio”, sustentó Luis Alfredo Jordán, sargento del Cuerpo de Bomberos de Cali.

El resto permanecerá en los apartamentos, ya que, según indicó el cuerpo de bomberos, no generarían un inminente riesgo de explosión si colapsa la estructura.

En la zona permanecen parte de las familias evacuadas del edificio, quienes decidieron acampar junto a la edificación ante los riesgos que se han advertido de saqueos de sus pertenencias. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali señaló que mantiene la vigilancia en las zonas evacuadas para evitar este tipo de hechos en las zonas afectadas.