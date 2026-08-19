Medellín busca ingenieros voluntarios para evaluar estructuras tras el terremoto

La primera fase de esta convocatoria para ingenieros está destinada a desplegarse en Armenia. Foto: Alcaldía de Medellín

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Después de la fase de rescate a sobrevivientes, la emergencia por el terremoto en Colombia del 10 de agosto entró en una nueva etapa: definir qué edificaciones pueden salvarse y cuáles tendrán que ser demolidas. Para acelerar ese proceso, la Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) abrieron una convocatoria dirigida a ingenieros dispuestos a trabajar como voluntarios en los municipios afectados.

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El presidente Abelardo de la Espriella precisó que 450 municipios resultaron afectados, con 29.548 viviendas destruidas y 177.541 casas y edificios afectados. La mayor parte se concentra en Cali, Pereira y Chocó. Cada estructura debe ser revisada por personal técnico que determine si es habitable, si requiere reparaciones o si debe demolerse.

La convocatoria de la Alcaldía de Medellín, entonces, está dirigida a profesionales con formación en el área estructural. El alcalde Federico Gutiérrez detalló el perfil requerido: “si eres ingeniero estructural, sabes de patología estructural o has hecho alguna especialización en estructuras, postúlate. Colombia te necesita.

Todos sabemos las afectaciones que se han dado luego del terremoto. Esta etapa es clave, por favor, muchas ciudades nos necesitan. Es mucho lo que se puede ayudar, ya muchos han ido en estas misiones y su ayuda ha sido invaluable, la tuya también los será”.

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Esta primera fase está destinada a desplegar equipos en Armenia y los interesados deben registrarse en la página medellin.gov.co/es/dagrd/ingenieros-voluntarios.

El llamado se suma al despliegue que la ciudad ha tenido desde los primeros días de la emergencia, en el que bomberos, rescatistas y equipos especializados de Medellín han estado trabajando en Cali, Pereira y Chocó en las labores de búsqueda. Con esta convocatoria, la administración espera reducir los tiempos de espera de las personas que no saben qué pasará con sus viviendas y avanzar más rápido en la fase de reconstrucción.