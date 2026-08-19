Así está operando el Megabus en Pereira; hay seis rutas suspendidas

Megabus mantiene en funcionamiento 65 vehículos entre articulados, alimentadores y unidades complementarias. Foto: Megabus

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El sistema de transporte masivo de Pereira y Dosquebradas retomó parcialmente su funcionamiento después del terremoto del 10 de agosto de 2026, pero lo hace bajo un esquema de contingencia con restricciones que buscan proteger a los usuarios y operadores, así como tomar precauciones con las edificaciones que quedaron comprometidas a lo largo de las vías que recorre el bus.

Lea: Feminicidio en La Ceja, Antioquia: asesinan a una adulta mayor

Quienes necesiten movilizarse en el sistema deben tener presentes tres nuevas condiciones para el uso del servicio:

No se permiten pasajeros de pie: Únicamente podrán abordar los articulados quienes encuentren una silla disponible, lo que reduce de manera significativa la capacidad de cada vehículo.

Velocidad máxima de 15 kilómetros por hora: Los buses circulan a paso lento con el fin de disminuir las vibraciones que podrían afectar las estructuras averiadas que bordean las rutas.

Solo circulan por zonas autorizadas: Los recorridos se limitan a los tramos que han sido revisados y aprobados previamente por la Dirección de Gestión del Riesgo (DIGER) y las secretarías de Infraestructura de ambos municipios.

En esta fase, el servicio troncal opera mediante la Ruta 1, con un recorrido circular entre el intercambiador provisional de El Viajero y la calle 21, en el Parque Olaya, transitando por la Avenida 30 de Agosto. Además, el horario de operación va de 5:00 a.m. a 8:00 p.m..

Actualmente hay 65 vehículos en servicio, entre articulados, alimentadores y unidades complementarias. Seis recorridos permanecen fuera de operación por las afectaciones halladas en viviendas y edificaciones sobre sus trayectos, además de los cierres viales detectados en la Calle 52, Milán, Terranova, Villa Ligia, Estadio, San Fernando y El Intercambiador de Cuba.

Lea: Un policía murió tras chocar con una tractomula en Santander

Los transbordos se realizan a través de las rutas alimentadoras ubicadas en el Parque Olaya.

¿Cómo opera la Megatarjeta?

Para la contingencia se habilitaron puntos de recaudo en estaciones y sectores como El Viajero, Olaya, Maraya y Consota.

En El Viajero y Olaya se están entregando nuevas Megatarjetas, debido al cambio de tecnología en el sistema. Este cambio será gratuito hasta el 30 de septiembre de 2026.

La gerente de Megabús, Lucy Norelly Loaiza, explicó que este esquema se definió a partir de las condiciones técnicas y las conclusiones entregadas por la DIGER tras revisar las infraestructuras de la ciudad. La empresa pidió a los usuarios planear sus desplazamientos con antelación, pues los tiempos de recorrido son mayores a los habituales y las frecuencias pueden ser irregulares.

Según los informes que entreguen los organismos técnicos sobre el estado de las vías y las edificaciones en los próximos días, las restricciones podrán modificarse o levantarse de manera gradual.