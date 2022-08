Segunda denuncia por acoso sexual en colegios de Cali en menos de una semana

Los directivos del colegio no han dado declaraciones a medios. Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Tras las protestas en la Institución Educativa Rafael Navia Varón de Cali, el pasado 22 de agosto, por el presunto acoso sexual del que estarían siendo víctimas varias estudiantes de entre 13 y 15 años, alumnas de la Institución Educativa Normal Superior alzaron la voz por casos similares que se vendrían presentando en ese colegio de la capital de Valle del Cauca.

(Le puede interesar: Cinco militares heridos dejó activación de campo minado en Norte de Santander)

“Un profesor me comenzó a seguir por las redes sociales y reacciona a mis historias. Me dice también en el salón que me veo muy bonita y me toca la espalda, me dice que de una vueltica. Me parece muy mal de su parte y me siento mal”, dijo a Blu Radio una de las estudiantes.

(También puede leer: Secuestro en Aguachica: video registró cómo raptaron a joven de 16 años en su casa)

“Hace un mes tuvimos una mesa de directivos, donde se hicieron todas las denuncias correspondientes, a las que ellos hacen caso omiso”, aseguró al Noticiero 90 Minutos Steven Candamil, vocero de la asociación de padres.

Entretanto, el secretario de educación de Cali, José Darwin Lenis, señaló que “estas denuncias que hemos recibido ya las activamos con Fiscalía, con Personería y estamos trabajando con Salud. Una vez tengamos las investigaciones, terminarán en sanciones de orden disciplinario, e incluso, en destituciones”.

Lo que pasó en la Institución Educativa Rafael Navia Varón

El pasado lunes 22 de agosto, estudiantes de este colegio se manifestaron en contra del acoso sexual del que habrían sido víctimas varias menores de edad.

Según contó una de las representantes estudiantiles, al menos tres profesores serían los señalados de acosar sexualmente a las estudiantes con tocamientos y comentarios sobre sus cuerpos.

(Le puede interesar: Dos hombres y una mujer fueron asesinados en vivienda de Buga, Valle del Cauca)

Por su parte, el medio y fundación Jacarandas, que tuvo acceso a las denuncias, señaló que las menores de edad llevan años pidiendo que le presten atención a estos hechos, pero “lo único que les han dicho es que hablen con los profesores”.

El rector de la institución, Carlos Giraldo Bolaños, manifestó que se enteró de la situación a través de redes sociales y que, hasta el momento, solo ha tenido conocimiento de un caso. “Hicimos la activación de la ruta integral (...) sin embargo, los profesores tienen derecho al debido proceso”, agregó.