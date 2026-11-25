La decisión se conoció a pocas semanas de las fechas habituales de estos festejos y después de que fuera retirado un borrador de decreto que planteaba modificar algunas de…

La temporada taurina de Cali no se realizaría en diciembre de 2026. La empresa Toro Vive decidió cancelar la programación que preparaba para la plaza de toros de Cañaveralejo, al considerar que las restricciones normativas vigentes no permiten desarrollar las corridas bajo su formato tradicional.

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La decisión se conoció a pocas semanas de las fechas habituales de estos festejos y después de que fuera retirado un borrador de decreto que planteaba modificar algunas de las condiciones para realizar espectáculos taurinos en Colombia.

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¿Por qué se canceló la temporada taurina de Cali?

Según las publicaciones de medios especializados en tauromaquia, Toro Vive tenía adelantados los preparativos para la feria y esperaba que se modificaran las condiciones legales para desarrollar los festejos con los tres tercios de la lidia. Sin embargo, el borrador de decreto fue retirado antes de completar su trámite. La presidencia explicó que su publicación se produjo sin que concluyera el procedimiento correspondiente y que su contenido no representa una decisión definitiva.

Con esto, permanecieron vigentes las disposiciones que limitan el desarrollo de las corridas y que, según los organizadores, impiden realizar los festejos bajo el formato tradicional.

El Decreto 0703 establece condiciones para la realización de espectáculos taurinos durante el periodo de transición hacia la prohibición definitiva de esta actividad en Colombia. Entre las restricciones se encuentra la prohibición de causar la muerte del toro en el ruedo y de utilizar elementos cortopunzantes o eléctricos durante el espectáculo.

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La normativa también contempla limitaciones relacionadas con el ingreso de menores de edad y el uso de recursos públicos para financiar estos eventos. Estas disposiciones se enmarcarán en la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé, que establece la prohibición de las corridas de todos, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en el país.

¿Qué pasará con la temporada taurina de Manizales en 2027?

Mientras Cali se quedaría sin sus festejos de diciembre, la realización de la temporada taurina de Manizales, prevista entre el 4 y 10 de enero de 2027, también permanece en incertidumbre.

La empresa Cormanizales informó que espera conocer, a más tardar el 11 de diciembre, si el Consejo de Estado se pronuncia sobre la demanda presentada contra el Decreto 0703 de 2026. Según lo anunciado por la organización, si para esa fecha no existe una decisión favorable, convocará a su junta directiva para definir la suspensión de la temporada y el procedimiento para devolver los abonos.