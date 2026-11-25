El inédito caso de toma de rehenes se dio después de, al parecer, un frustrado hurto que un grupo de delincuentes pretendía…

En la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, las autoridades lograron tomar el control del supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, que en la mañana del pasado miércoles fue lugar de tensión tras el secuestro de por lo menos 30 personas, entre las que se encontraban funcionarios del establecimiento y clientes.

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Lo que se sabe de los secuestradores del Éxito de Cartagena: se disfrazaron para huir

El inédito caso de toma de rehenes se dio después de, al parecer, un frustrado hurto que un grupo de delincuentes pretendía cometer contra un carro de valores que recogería una millonaria suma en el centro comercial sobre la avenida Pedro de Heredia.

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Según indicó una testigo, el carro de valores habría llegado al lugar antes de lo que los delincuentes esperaban, por lo que, tras el frustrado robo, intentaron esconderse en el supermercado, pero fueron descubiertos por empleados. Cuando eso ocurre, los sujetos salieron, intimidaron a las personas en el lugar, cerraron las rejas e impiden el ingreso y la salida del Éxito.

#OrdenPúblico | En un nuevo video publicado por el Ministerio de Defensa quedó registrado el rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana sobre la 1:30 a.m. en Cartagena. Se ve la salida de los secuestrados, el ingreso del ministro Jorge Mora y a los captores reducidos en… pic.twitter.com/QASne9JTIf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 25, 2026

Posterior a esto, el caso se conoció públicamente. Se difundieron en redes sociales imágenes de la gente evacuando la zona, así como videos en los que se veía varias personas atadas de las manos en la zona de comidas del establecimiento, mientras un hombre encapuchado y armado las custodiaba.

La tensión por la toma se mantuvo durante el resto del día. Mientras las autoridades dispersaron a la gente alrededor y restringieron el paso de los vehículos por la zona, el Gaula de la Policía hizo los primeros acercamientos y concretó la entrega de 10 de al menos 30 rehenes, la mayoría de los cuales eran mujeres.

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En la noche, se confirmó la llegada de la cúpula militar y, posteriormente, del presidente Abelardo de la Espriella, que terminó dándole un plazo a los delincuentes para entregarse. Como no se concretó, miembros del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo ingresaron al lugar y tomaron el control.

"El operativo duró cerca de cinco minutos y en tiempo récord se dio fin a esta situación que, por cerca de 18 horas, tuvo en vilo al país entero", señaló la Policía.

¿Qué se sabe de los secuestradores del Éxito?

La Policía Nacional confirmó que en medio del operativo se logró la captura de cuatro de los delincuentes, mientras que uno de ellos murió en los enfrentamientos. Aunque aún no se han revelado sus identidades, las autoridades indicaron que se trataría de personas de la región antioqueña.

Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que a los delincuentes se les dio la oportunidad de entregarse, pero como se negaron, se autorizó el ingreso de las Fuerzas Militares y la Policía.

Una vez se logró la liberación de los rehenes, la Policía confirmó que se hizo la revisión minuciosa del grupo de liberados, ya que se conoció que los responsables de la toma se habrían disfrazado para no ser atrapados. Tras las inspecciones correspondientes, finalmente, sobre las 7:00 a. m. de este miércoles, salieron del comando las víctimas de la toma.

Entre los primeros testimonios que se han conocido, han destacado algunos como el de Héctor Puello, panadero del Éxito Cartagena, quien explicó que los delincuentes, en las horas de espera, estuvieron tomando licores, que también ofrecieron a los rehenes.

"Estaban bastante tomados. Tomaban puro Sello Rojo, Old Parr, puro whisky fino. Traían licor de toda clase. Incluso, utilizaron a uno de los compañeros de nosotros para que les trajera los licores y a algunos de los rehenes también los incitaron a beber ron", dijo Puello a Blu Radio.

Adicionalmente, corroboró la versión de las autoridades sobre el cambio de ropa de los sujetos, quienes ingresaron al lugar con ropa negra y posteriormente se camuflaron entre los rehenes ya vestidos de civil. Por lo pronto, se espera que las autoridades den más detalles sobre lo que ocurrirá con los delincuentes.