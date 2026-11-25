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En la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, las autoridades lograron tomar el control del supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena, que en la mañana del pasado miércoles fue lugar de tensión tras el secuestro de por lo menos 30 personas, entre las que se encontraban funcionarios del establecimiento y clientes.
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El inédito caso de toma de rehenes se dio después de, al parecer, un frustrado hurto que un grupo de delincuentes pretendía cometer contra un carro de valores que recogería una millonaria suma en el centro comercial sobre la avenida Pedro de Heredia.
Según indicó una testigo, el carro de valores habría llegado al lugar antes de lo que los delincuentes esperaban, por lo que, tras el frustrado robo, intentaron esconderse en el supermercado, pero fueron descubiertos por empleados. Cuando eso ocurre, los sujetos salieron, intimidaron a las personas en el lugar, cerraron las rejas e impiden el ingreso y la salida del Éxito.
Posterior a esto, el caso se conoció públicamente. Se difundieron en redes sociales imágenes de la gente evacuando la zona, así como videos en los que se veía varias personas atadas de las manos en la zona de comidas del establecimiento, mientras un hombre encapuchado y armado las custodiaba.
La tensión por la toma se mantuvo durante el resto del día. Mientras las autoridades dispersaron a la gente alrededor y restringieron el paso de los vehículos por la zona, el Gaula de la Policía hizo los primeros acercamientos y concretó la entrega de 10 de al menos 30 rehenes, la mayoría de los cuales eran mujeres.
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En la noche, se confirmó la llegada de la cúpula militar y, posteriormente, del presidente Abelardo de la Espriella, que terminó dándole un plazo a los delincuentes para entregarse. Como no se concretó, miembros del Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo ingresaron al lugar y tomaron el control.
"El operativo duró cerca de cinco minutos y en tiempo récord se dio fin a esta situación que, por cerca de 18 horas, tuvo en vilo al país entero", señaló la Policía.
¿Qué se sabe de los secuestradores del Éxito?
La Policía Nacional confirmó que en medio del operativo se logró la captura de cuatro de los delincuentes, mientras que uno de ellos murió en los enfrentamientos. Aunque aún no se han revelado sus identidades, las autoridades indicaron que se trataría de personas de la región antioqueña.
Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que a los delincuentes se les dio la oportunidad de entregarse, pero como se negaron, se autorizó el ingreso de las Fuerzas Militares y la Policía.
Una vez se logró la liberación de los rehenes, la Policía confirmó que se hizo la revisión minuciosa del grupo de liberados, ya que se conoció que los responsables de la toma se habrían disfrazado para no ser atrapados. Tras las inspecciones correspondientes, finalmente, sobre las 7:00 a. m. de este miércoles, salieron del comando las víctimas de la toma.
Entre los primeros testimonios que se han conocido, han destacado algunos como el de Héctor Puello, panadero del Éxito Cartagena, quien explicó que los delincuentes, en las horas de espera, estuvieron tomando licores, que también ofrecieron a los rehenes.
"Estaban bastante tomados. Tomaban puro Sello Rojo, Old Parr, puro whisky fino. Traían licor de toda clase. Incluso, utilizaron a uno de los compañeros de nosotros para que les trajera los licores y a algunos de los rehenes también los incitaron a beber ron", dijo Puello a Blu Radio.
Adicionalmente, corroboró la versión de las autoridades sobre el cambio de ropa de los sujetos, quienes ingresaron al lugar con ropa negra y posteriormente se camuflaron entre los rehenes ya vestidos de civil. Por lo pronto, se espera que las autoridades den más detalles sobre lo que ocurrirá con los delincuentes.
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maría(52338)•Hace 6 minutosy si podían rendirlos en 5 min., ¿por qué esperaron 16 horas?
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MiguelAngel(71324)•Hace 11 minutosPuro montaje!!!
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Tayrona(31467)•Hace 16 minutosCachetearon al Éxito?; jartaron guaro de gorra?. O Papucho Pistolas aka ADELA los proveyó de Ron Defensor antes de hacer el montaje y para que no se aburrieran hasta que se acabara el teatro?. JAJAJAJA!.
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ELIZABETH(23598)•Hace 30 minutos¡Qué tristeza de país! Y el periodismo del EE, con temor a que le quiten la pauta. Definitivamente, nunca tocaremos fondo.
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RICARDO(81050)•Hace 32 minutosLo de Cartagena no fue una Toma, fue una Tomata…
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Gustavo Andrés(rz6f1)•Hace 23 minutosExcelente apunte!
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Linda(22737)•Hace 42 minutos¿Y Ron Defensor no tomaron??
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Tayrona(31467)•Hace 11 minutosJajajaja!!!.
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Ana(81f70)•Hace 43 minutosSi, parece un asalto planeado por petroinepto y la carrascal….con un toque benedetti en el final de la rasca!!!
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Gustavo Andrés(rz6f1)•Hace 22 minutosDoña Ana estuvo enamorada de Petro?
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Eduardo Sáenz Rovner(7668)•Hace 44 minutos¿Pagaron el trago?
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Tayrona(31467)•Hace 11 minutosJajajaja!!!.
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Guillermo(79110)•Hace 45 minutosY ustedes de verdad de comen este cuebto? Todo un montaje, como todo lo de este desgobierno de payasos, seguro Rambo apareció y de milagro, los tipos se entregaron sin disparar un tiro, no sé a da más risa, si el montaje, o este periodismo tonto q se come un cuento tam reforzado
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antonio(7747)•Hace 21 minutosNo hay opiniones estúpidas sino estúpidos que opinan. Y no defiendo a nadie, solo estoy en contra de la estupidez y los esúpidos.
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Adolfo Leon(32810)•Hace 46 minutosLa policia actúa con profesionalismo y mucha responsabilidad, felicito a nuestras fuerzas armadas por rescatar sanos y salvos a los civiles inocentes. Con mucha prudencia y sin aleteo perturbador lograron el objetivo. Todo esto habla bien de nuestro pais y es positivo para atraer el turismo que se ha espantado por la violencia. Gracias valientes policias.
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OPINION(76384)•Hace 49 minutosCompletamente nada creíble está historia, parace una novela…un falso positivo del gobierno se puede esperar cualquier cosa
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RICARDO(81050)•Hace 52 minutosDebieron dejarlos que siguieran la farra y a las cinco de la mañana los hubieran sacado caídos de la rasca y sin disparar un solo tiro. Este es un país demasiado cómico empezando por el presidente y por los ladrones que se van por un carro de valores y terminan tomándose el whisky y las FFAA montan un operativo de película mediocre y descoordinado. Luego todos salen a dar parte de victoria. La risa, remedio infalible.
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Dolly(ek3ph)•Hace 55 minutosNo me parece nada creible que en pleno Siglo XXI y una ciudad como Cartagena unos bandidos decidan robar un carro de valores. Esto me suena a Suarez’s strategy !!!
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Carlosé Mejía(19865)•Hace 1 horaTodo lo sucedido tiene un dejo de mediocridad y vulgaridad que asombra. Son las autoridades que eligieron mis compatriotas, mi gente linda delincuente hasta los tuétanos, mi país inviable…
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Felipe(94028)•Hace 1 hora"Después de 16 horas de toma". Mucho tiempo tomando…y se vuelan ante las ñatas del pistolero milagro. Si hubiese ido Petro con la espada…se les habría unido con los tragos y mañana estarían con él en una tarima en la plaza de Bolívar. Este país sería cómico con sus presidentes payasos, si no fuese tan desgraciado en todo, algo que por fortuna no percibe un pueblo tan cognitivamente deficitario, o sea, brutico.
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alenpe(67430)•Hace 1 horaCada día nos parecemos más a la patria adorada del presidente; EUs, ya aparecieron los bandidos que toman rehenes y altas sumas de dinero para dejarlos en libertad. ¡Carajo! "Los milagros de la patria milagro". Gracias Cristo Rey por no haberte invocado.
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UnaVezMás(22193)•Hace 1 horaNo es muy creíble esta historia. Ojalá los periodistas acusiosos investiguen
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luis(46988)•Hace 1 horaCuando Abelardo sacó la pistola ,los delincuentes se entregaron y gritaron: dónde está la plata del fondo milagro?
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Tayrona(31467)•Hace 12 minutosJajajaja!!!.
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Gabriel(6p5bl)•Hace 1 horaAsaltar0n el Exito para que despues dijran que fue un exito de Abelardo y se pusieron a tomar trago fino,Nada de Ron Defensor}.Que cuento tan chimbo