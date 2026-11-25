A los capturados se les atribuye el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico….

Nueve personas fueron capturadas durante la última semana en Santander por su presunta participación en la comercialización ilegal de chance, rifas y otros juegos de suerte y azar. Los procedimientos se adelantaron en San Vicente de Chucurí, San Gil, Vélez, Barbosa, El Playón y Güepsa, según informó la Policía del departamento.

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A los capturados se les atribuye el presunto delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. Durante los operativos, las autoridades incautaron talonarios, recibos de apuestas, 37 cartones y 1.000 boletas de una rifa no autorizada. También inmovilizaron un vehículo que era ofrecido como premio.

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Así se dieron las capturas en Santander

Uno de los procedimientos se realizó en Barbosa, donde fueron capturadas dos personas por comercializar una rifa sin los permisos correspondientes. Las autoridades incautaron las boletas y el vehículo que se ofrecía como premio. En Vélez fueron capturadas otras dos personas. Durante los procedimientos se encontraron talonarios y recibos de apuestas. Además, uno de los detenidos registraba antecedentes por el mismo delito en 2024.

En San Gil se realizaron dos capturas en operativos independientes, mientras que en San Vicente de Chucurí fue detenida una persona a quien le encontraron un talonario de apuestas ilegales. Por su parte, en El Playón fue capturada una persona y se incautaron cinco talonarios de apuestas permanentes, cada uno conformado por 342 folios. En Güepsa se registró otra captura y la incautación de 37 cartones utilizados presuntamente para comercializar juegos de suerte y azar sin autorización.

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El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, señaló que estas actividades podrían estar relacionadas con estructuras que obtienen ganancias económicas a través de la comercialización clandestina de rifas y apuestas. El oficial también advirtió que, en algunos casos, estas redes instrumentalizan a adultos mayores y personas con discapacidad para facilitar las ventas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

"Nuestra ofensiva no se limita a capturar a quienes realizan estas ventas; estamos comprometidos con identificar y poner al descubierto a quienes se benefician económicamente de estas prácticas", afirmó Atuesta. Por esa razón, la Policía aseguró que las acciones investigativas buscan identificar no solo a quienes comercializan los talonarios y la boletas, sino también a las personas que organizan y obtienen beneficios económicos de estas actividades.

¿Por qué es ilegal vender chance y rifas sin autorización?

La Policía recordó que la comercialización de chance, rifas y otros juegos de suerte y azar requiere las respectivas autorizaciones legales. La explotación legal de estas actividades genera recursos destinados al sector salud, por lo que su comercialización clandestina afecta las rentas públicas que deben financiar ese sector.

La institución invitó a los ciudadanos a verificar que las apuestas y rifas en las que participan cuenten con los permisos correspondientes y reiteró el llamado a comprar y jugar únicamente en establecimientos y canales autorizados.