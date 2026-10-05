Tormenta eléctrica afecta a Palmira y destruye albergue para adultos mayores

La estructura del albergue El Señor de los Milagros, en Palmira, Valle del Cauca, sufrió graves afectaciones durante las lluvias y la tormenta eléctrica que se dieron sobre el municipio durante las últimas horas y terminó derrumbándose. Los adultos mayores que se encontraban allí tuvieron que ser sacados del lugar ante el riesgo que representaba la edificación. Pese a la magnitud del daño, las autoridades no reportaron personas heridas.

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La tormenta dejó, además, cerca del 90 % del casco urbano de Palmira sin servicio de energía eléctrica, situación que ha sido atendida de manera progresiva por Celsia(empresa de energía) y hasta el momento algunas viviendas siguen sin recuperar el servicio.

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A eso se sumaron árboles caídos, viviendas averiadas y daños en infraestructura en distintos sectores. Los equipos de Gestión del Riesgo tuvieron que repartirse entre los puntos críticos, y la atención se extendió durante horas mientras continuaban las precipitaciones y la actividad eléctrica. El caso del albergue generó especial preocupación por tratarse de un espacio destinado a acoger a población vulnerable.

Durante la noche del domingo 4 de octubre de 2026, Cali también registró fuertes lluvias acompañadas de tormenta eléctrica, con mayor intensidad hacia el occidente de la ciudad. En ambos municipios, los organismos de emergencia concentraron su trabajo en los sectores más vulnerables.

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El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) ya había anticipado durante la última semana que se presentarían lluvias intensas en buena parte del país, favorecidas por una alta nubosidad y por el desarrollo de tormentas eléctricas en varios departamentos: "de acuerdo con las condiciones atmosféricas previstas, se espera que las lluvias y la actividad eléctrica continúen presentándose de manera sectorizada durante los próximos días, con variaciones en intensidad y distribución".

El instituto aclaró además que el fenómeno de El Niño no implica que vaya a dejar de llover en el país, pues "el clima es dinámico, sus condiciones evolucionan y sus efectos son diferentes según el territorio".

Varias zonas del país permanecen bajo vigilancia por la posibilidad de crecientes súbitas, inundaciones y movimientos en masa.