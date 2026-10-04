Dos personas murieron por caídas desde puentes de madera en Santander

El puente se ubicaba aproximadamente a 3 horas del casco urbano de El Peñón y el cuerpo de la víctima quedó en una…

Un hombre de 30 años identificado como Jhon Fredy Quiroga Jerez murió el sábado 3 de octubre de 2026 en la vereda Bocas de Horta, El Peñón, Santander, después de caer de un puente de madera y terminar en un fondo rocoso. La estructura era utilizada por los habitantes de la zona para desplazarse sobre el río Blanco y entre la vereda, Girón y Socorrito.

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El puente se ubicaba aproximadamente a 3 horas del casco urbano de El Peñón y el cuerpo de la víctima quedó en una zona de difícil acceso por lo que la llegada de las autoridades para atender el accidente y recuperar a Jhon Fredy demoró algunas horas. Se adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y examinar las condiciones de la estructura, así como identificar a las personas que construyeron, instalaron, autorizaron y se encargaban del mantenimiento del puente.

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Otro hecho similiar se registró el mismo sábado en el departamento, en Tisquizoque, Florián, cuando una mujer que trabajaba en La Belleza y se encontraba de viaje con su familia en la zona, cayó de un puente colgante de madera y falleció por el impacto. La víctima fue identificada como Julieth Esperanza Velásquez Arias. El accidente también provocó cuestionamientos sobre las medidas de seguridad en este tipo de atractivos turísticos.

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Por su parte, la Defensa Civil pidió reforzar las medidas de prevención en las instalaciones y actividades recreativas, turísticas y deportivas. "“Es importante realizar este tipo de actividades bajo estándares que garanticen la seguridad de los participantes", declaró Dudwing Villamizar, funcionario de la Defensa Civil, quien además aseguró que trabajan en conjunto con la Policía de Turismo y empresas turísticas para promover prácticas sostenibles, seguras y responsables en Santander, evitando que las actividades recreativas pongan en riesgo a los turistas.

Finalmente, Villamizar invitó a la comunidad a participar en las jornadas de capacitación y sensibilización que ofrece el organismo de socorro.