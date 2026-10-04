En Meta, mujer habría engañado a jóvenes con empleo de meseras para explotarlas sexualmente

Cuatro mujeres, varias de ellas adolescentes, se desplazaron desde Medellín hasta Villavicencio convencidas de que iban a trabajar como meseras, pero se habría tratado en realidad de una trampa para someterlas a explotación sexual. El 2 de octubre de 2026 la Fiscalía señaló a María Ofelia Ortiz Gil, presunta propietaria del local, como responsable de recibirlas y someterlas a esta explotación.

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Los hechos habrían ocurrido del 27 de abril al 8 de mayo de 2024. Según el expediente, al llegar a la capital del Meta las mujeres fueron llevadas hasta el negocio y allí les comunicaron las condiciones reales del trabajo: debían prestar servicios sexuales y no podían retirarse hasta que saliera el último cliente de la noche. Durante esos días permanecieron encerradas bajo el monitoreo de cámaras de seguridad. La procesada habría manejado sus desplazamientos, les habría dado alojamiento y habría fijado las tarifas tanto de los licores del establecimiento en el que cometía el delito como de los actos sexuales.

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"La alerta de la madre de una de las adolescentes permitió establecer su ubicación e informar a las autoridades, que llegaron al lugar y rescataron a las víctimas", informó la Fiscalía.

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Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de trata de personas agravado a Ortiz y ella rechazó el cargo. Una juez de control de garantías determinó que debe cumplir medida de aseguramiento en su propia vivienda mientras avanza el proceso. La investigación continúa abierta para establecer cómo fueron captadas y trasladadas las mujeres desde Medellín, cómo operaba el establecimiento y si hubo más personas involucradas.

La Fiscalía recordó que la procesada conserva la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial defina su responsabilidad.