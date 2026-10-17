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Tres policías resultaron heridos tras atentado contra una patrulla en Montebello, Cali

Los agentes policiales reciben atención médica por sus heridas en distintos centros asistenciales del Valle del Cauca.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia. Las víctimas son un intendente, un subintendente y un patrullero.
Imagen de referencia. Las víctimas son un intendente, un subintendente y un patrullero.
Foto: Oscar Pérez

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Aproximadamente a las 8:10 a.m. del sábado 17 de octubre de 2026, tres agentes de la Policía Nacional sufrieron un atentado en la vía hacia el Cerro de las Tres Cruces en Cali, sector Guacas, en inmediaciones de Montebello. Sujetos aún sin identificar detonaron un explosivo que se encontraba en un poste de energía mientras los policías se movilizaban en una patrulla por la zona.

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Los policías afectados son un subintendente, un intendente y un patrullero, quienes recibieron atención médica de urgencia en el lugar del atentado. Las autoridades informaron que los tres hombres se encuentran fuera de peligro pero que sufrieron heridas por esquirlas y la onda expansiva, están bajo valoración médica en los distintos centros asistenciales de la ciudad a los que fueron trasladados.

Además, minutos después de la explosión que lesionó a los agentes policiales, otra detonación ocurrió en la misma zona de Montebello. Según la Policía Nacional, un agente antiexplosivos que se encontraba desactivando el artefacto resultó herido. Las autoridades adelantan las inspecciones e investigaciones en el sector que permitan identificar a los responsables. Hicieron un llamado a la ciudadanía para que se comunique con la línea de emergencia 123 si conoce información que permita esclarecer los hechos, aseguran total reserva de identidad.

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"En menos de una semana, Cali ha registrado dos ataques con explosivos contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil, rememorando la situación trágica reciente de los años 2024 y 2025 en el Batallón Pichincha en el Cantón de Nápoles, el CAI del barrio Gaitán, los Lagos, Los Mangos, Manuela Beltrán, Meléndez, Base Aérea y Maríano Ramos. Expresamos nuestra solidaridad con los uniformados afectados y esperamos su pronta recuperación", manifestó la Personería de Cali a tráves de su cuenta de X.

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Finalmente, la Personería solicitó a las autoridades fortalecer las medidas de seguridad y prevención ante hechos como este.

Por Redacción Colombia

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