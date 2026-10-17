Ataque sicarial en caravana fúnebre en Piedecuesta deja seis personas heridas

Un automóvil Mazda vinotinto de placas INL419 sufrió un choque después de ser el objetivo de un ataque sicarial en la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, en Santander, sector Fonda Paisa, Km 11. El atentado se dio en medio de una caravana fúnebre hacia el cementerio Tierra Santa, aproximadamente a las 4:10 p.m. del viernes 16 de octubre de 2026.

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Según los reportes preliminares, dos hombres vestidos de negro y con casco que se movilizaban en motocicleta dispararon en múltiples ocasiones contra el carro, provocando que el conductor perdiera el control, chocara contra un establecimiento comercial y volcara el automóvil, que finalmente se incendió.

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La víctima del atentado fue identificada como Wilber Hernández Colmenares, un hombre de 42 años que se dedica al comercio de oro y préstamo de dinero. Hernández recibió cinco impactos de bala en el costado izquierdo del abdomen. Las autoridades informaron que además del hombre otras cinco personas resultaron heridas en el hecho, entre ellas se encuentran dos menores de edad. Todos los lesionados fueron auxiliados por los habitantes del sector inmediatamente después del ataque, mientras las unidades de emergencia se dirigían al lugar.

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El Hospital Internacional de Colombia (HIC) recibió a las seis personas afectadas, quienes fueron ingresadas a tráves del servicio de Emergencia y Trauma. El centro hospitalario informó a tráves de un comunicado que algunos pacientes sufrieron heridas debido al impacto del automóvil, mientras que otros ocupantes también recibieron impactos del arma de fuego. "Actualmente se encuentran bajo observación médica y reciben atención integral acorde a sus necesidades específicas", afirmó el hospital.

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El HIC además confirmó que las autoridades competentes adelantan la investigación del hecho para esclarecer lo sucedido en el ataque e identificar a los responsables que se movilizaban en la motocicleta.

Hasta el momento no se conocen detalles del estado de salud de Hernández y los demás ocupantes del Mazda.