El secuestro del comerciante quedó registrado en la cámara de seguridad que estaba frente al establecimiento donde estaba Salazar Romero junto a otro hombre. En las imágenes se ve que al…

Una recompensa de COP 50 millones ofrecieron las autoridades por información del paradero del ganadero Juan Salazar Romero, de 68 años, quien fue retenido el pasado lunes 16 de noviembre por cuatro sujetos que se movilizaban en una camioneta de alta gama blanca a la que lo obligaron a subir.

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El secuestro del comerciante quedó registrado en la cámara de seguridad que estaba frente al establecimiento donde estaba Salazar Romero junto a otro hombre. En las imágenes se ve que al lugar llega una camioneta blanca de la que se bajan tres hombres encapuchados, quienes amedrentaron a Salazar Romero con fusiles.

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Según las autoridades, el hecho se registró en el barrio El Centro, desde donde los delincuentes se trasladaron hacia la vía que conduce al corregimiento del Burro, por lo que, una vez se conoció la situación, se activó un plan candado para evitar que trasladaran a Salazar Romero a otra parte de la región.

Desde el Puesto de Mando Unificado Permanente, activamos, bajo instrucción de la gobernadora @elviamilenasd, acciones frente a la situación de un rapto en Tamalameque.



La primera determinación fue activar un Plan Candado con Policía y Ejército Nacional, para dar con el paradero… — Gobernación del Cesar (@GobdelCesar) November 16, 2026

Adicionalmente, el secretario de Gobierno municipal de Tamalameque, Eduardo Esquivel, aseguró que fueron identificadas las placas de la camioneta en que fue trasladado el ganaero, por lo que el Ejército y la Policía coordinaron acciones para dar con su paradero.

Adicionalmente, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, explicó que Salazar Romero es padre del actual gerente del hospital municipal y de la expersonera Yennis Salazar Zabaleta, quien en febrero de 2025 fue secuestrada por miembros del ELN mientras transitaba sobre la vía entre Curumaní y Chimichagua.

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En ese momento, los secuestradores exigieron COP 15.000 millones por su liberación, por lo que, además de protestas, la familia de la expersonera pidió apoyo al entonces presidente Gustavo Petro. La mujer fue finalmente rescatada, en noviembre de 2025, en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, por las Fuerzas Militares en una tarea coordinada entre diferentes unidades.