Este lunes festivo, el ingreso de vehículos particulares por la Vía al Mar, desde el Kilómetro 18 hacia Cali, estará regulado según el último…

El regreso a Cali durante el puente festivo tendrá medidas especiales de movilidad este domingo 11 y lunes 12 de octubre. La Secretaría de Movilidad anunció horarios para el ingreso de vehículos particulares por la Vía al Mar y un cierre total en la avenida Cañasgordas, a la altura del puente de La Viga, por obras viales.

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¿Viaja a Cali este puente festivo? Conozca los horarios por placa y los cierres viales

Este lunes festivo, el ingreso de vehículos particulares por la Vía al Mar, desde el Kilómetro 18 hacia Cali, estará regulado según el último dígito de la placa:

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Placas pares (0,2,4,6 y 8): de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Placas impares (1,3,5,7 y 9): de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

La Secretaría de Movilidad aclaró que la medida aplica únicamente para ingresar a Cali por este corredor, no para salir de la ciudad. Tampoco cobija el transporte público ni se extiende al resto de las vías de la capital vallecaucana.

Cierre total en la avenida Cañasgordas

Por otro lado, el puente de La Viga, sobre la avenida Cañasgordas, estará cerrado completamente el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.

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Durante esas jornadas no podrán transitar carros, motocicletas, bicicletas ni peatones por el tramo intervenido. El cierre permitirá avanzar en las obras del nuevo puente y la ampliación de la segunda calzada de esta avenida. Como ruta alterna para desplazarse entre Cali y Jamundí, las autoridades recomendaron utilizar la vía Panamericana.

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La Secretaría de Movilidad pidió a los conductores planear sus recorridos con anticipación, verificar el último dígito de la placa y respetar las indicaciones de los agentes de tránsito. También recomendó conducir con precaución y atender la señalización en los sectores intervenidos.