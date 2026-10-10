Lluvias en Pereira y Dosquebradas causan inundaciones, caída de árboles y daños en viviendas

En medio de la emergencia, ocho rescatistas del grupo Ponalsar de la Policía Nacional auxiliaron a dos…

Las fuertes lluvias y los vendavales registrados el viernes 9 de octubre provocaron varias emergencias en Pereira y Dosquebradas, en Risaralda. Las precipitaciones causaron inundaciones en calles y viviendas, caída de árboles y afectaciones en la infraestructura del Hospital Santa Mónica, mientras los organismos de socorro atendían los reportes de la comunidad.

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En medio de la emergencia, ocho rescatistas del grupo Ponalsar de la Policía Nacional auxiliaron a dos adultos mayores que quedaron atrapados en una vivienda de la calle 15, en Dosquebradas, luego de que el agua inundara el primer piso del inmueble.

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Durante el operativo, los uniformados atendieron a una mujer de aproximadamente 65 años que presentó un aumento en la presión arterial y a un hombre de 67 años que sufrió una lesión en la mano derecha tras una caída. Ambos fueron estabilizados y evacuados de la vivienda. Los rescatistas también recorrieron las casas cercanas para entregar recomendaciones preventivas ante la posibilidad de nuevas lluvias.

Inundaciones y afectaciones en vías y servicios

En Dosquebradas, sectores como La Romelia, Bosque de la Acuarela, Bombay, San Diego, Los Molinos y el CAM registraron inundaciones que dificultaron el tránsito y dejaron vehículos atrapados. En Pereira, la caída de un árbol sobre la avenida del Ferrocarril afectó la movilidad.

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Las lluvias también ocasionaron el ingreso de agua al Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, con afectaciones en áreas de atención, camillas y equipos. En sectores como Cerritos y Galicia, habitantes reportaron interrupciones del servicio de energía y problemas con el suministro de agua, incluida la llegada de líquido con sedimentos en algunos predios.

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A este panorama se suma la alerta roja por amenaza de movimientos en masa en Pereira, de acuerdo con los reportes del IDEAM. Los 14 municipios de Risaralda presentan algún nivel de alerta por posibles deslizamientos, según la información entregada por los organismos de socorro. Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil en Risaralda, informó que "las lluvias recientes provocaron movimientos de tierra en vías terciarias de La Celia, Marsella y Pueblo Rico. También se mantiene la vigilancia sobre el río Otún y otros afluentes del departamento".

Las autoridades recomiendan estar atentos a cambios repentinos en los niveles de ríos y quebradas, grietas en terrenos o viviendas, caída de árboles y desprendimientos de tierra. También reportar oportunamente cualquier situación de riesgo y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.