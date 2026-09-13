Captan a un hombre avivando un incendio en Ortega, Tolima

En el corregimiento de Olaya Herrera, en Ortega, Tolima, tomaron unas fotografías de un hombre sosteniendo lo que parece ser una rama en llamas mientras intenta avivar un incendio en el sector de Taibacito, vereda El Llano. Las imágenes volvieron a poner sobre la mesa la hipótesis de que hay acciones deliberadas detrás de la emergencia forestal que enfrenta el Tolima hace más de un mes y ha consumido aproximadamente 50.000 hectáreas, con 330 incendios registrados.

Durante una sesión del Puesto de Mando Unificado, la gobernadora Adriana Matiz reiteró su exigencia a las autoridades para que avancen con rapidez en las investigaciones: «solicitamos a la Fiscalía que acelere las investigaciones que se están adelantando en estos momentos en contra de estos presuntos responsables de estos incendios. Ya lo hemos advertido, aquí hay indicios graves de que hay manos criminales que están dando inicio a los incendios y ustedes lo pueden ver con las imágenes que nos llegan del municipio de Ortega».

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El capitán Carlos Yepes, delegado departamental de bomberos, explicó que lo que se observa en las imágenes podría ser un intento de contrafuegos, una maniobra que se usa para cortar incendios al quemar una porción de vegetación que evite el avance de las llamas. Sin embargo, aclaró que esta táctica «está prohibida, pues se deben hacer por personas expertas y teniendo la capacidad de respuesta por si el incendio se sale de sus manos. En este incendio se nota que el incendio se le salió de las manos a esta persona».

Por otra parte, Yepes, con más de tres décadas en el cuerpo de bomberos, aseguró que la magnitud de esta crisis no tiene precedentes en el departamento: «llevo 33 años en Bomberos y es la primera vez que vemos esta situación en el Tolima. El más grande fue en 2024, en Natagaima, pero tantos sucesivamente y en tantos municipios a la vez, nunca».

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El capitán relató que, en medio de esta emergencia, los bomberos han reportado situaciones que apuntan a una intervención intencional en algunos casos: «ven personas extrañas que salen corriendo, otros encuentran bidones, esferas de brea prendidas, entonces sí hay manos criminales en los incendios». Semanas atrás, el presidente Abelardo de la Espriella también habló de indicios compatibles con el uso de acelerantes y de reportes de hombres en motocicleta que encendían fuego en zonas verdes de los municipios de Suárez, Coello y San Luis.

Por ejemplo, el 8 de septiembre de 2026 fue capturado en flagrancia un joven de 20 años en Armero Guayabal, cuando presuntamente prendía fuego a la vegetación al costado de una vía.

Las autoridades departamentales insistieron en que los habitantes se abstengan de realizar contrafuegos y quemas controladas, teniendo en cuenta las condiciones climáticas adversas y la sequía prolongada que atraviesa el Tolima.