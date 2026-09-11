Capturan a seis personas por comercio de celulares robados en el centro de Medellín

Un operativo desarrollado por la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional en un centro comercial de la comuna 10 de La Candelaria dejó seis personas capturadas y 16 establecimientos suspendidos, en una operación contra el hurto y la venta ilegal de celulares y sus repuestos. Todas las capturas se produjeron en flagrancia: cuatro por comercializar dispositivos robados y dos por uso ilegal de marcas y derechos de propiedad. Los seis detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, explicó la razón por la que las autoridades decidieron desarrollar la operación en el sector del centro comercial Ópera y sus alrededores: «volvimos porque tenemos claro que para combatir el hurto no basta con capturar al que roba. Tenemos que ir detrás de quienes también reciben lo robado, quienes lo comercializan y se lucran con los elementos robados».

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Estuvimos en el Ópera y fuimos por toda la cadena del hurto. 🚨‼️



Afectamos a las economías ilegales sacando de circulación más de $700 millones.



Al que roba y al que hace negocio con lo robado, también le caemos. 🫡 pic.twitter.com/07lTkIA74t — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 10, 2026

Para Villa, atacar este eslabón de la cadena es tan importante como perseguir al ladrón, pues «Combatir el hurto también significa golpear el negocio que existe detrás de cada celular robado», y agregó que la estrategia consiste en intervenir los lugares donde estos elementos se reciben, se manipulan y se comercializan.

Durante la jornada fueron revisados 45 locales comerciales. Además de los 16 establecimientos suspendidos temporalmente, se impusieron 37 comparendos y fueron inmovilizadas 17 motocicletas y un vehículo. Las autoridades también incautaron un arma de fuego de menor letalidad. Según la alcaldía, el balance de elementos retirados de circulación supera las 11.770 unidades: entre ellas figuran 122 celulares que presentaban inconsistencias en sus documentos o características técnicas, y nueve teléfonos que tenían reporte vigente por hurto y fueron recuperados.

El inventario incluye además 8.000 pantallas para celulares, 3.218 accesorios, 390 estuches, 207 relojes inteligentes, 21 audífonos inalámbricos y cuatro carcasas de la marca Apple.

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Los elementos incautados y recuperados tienen un valor aproximado de 455 millones de pesos, pero al sumar el efecto de las suspensiones de los establecimientos el impacto económico total del operativo supera los 711 millones.

El secretario advirtió que este tipo de intervenciones continuará en el centro de la ciudad, recalcando que uno de los objetivos desde la secretaría de Seguridad es «no permitir que el Centro sea territorio para el delito». Hizo un llamado a los comerciantes de la zona a manetner el marco de la legalidad en sus labores porque «no basta con no estar inmerso en la actividad criminal, tampoco pueden ser ciegos o cómplices de la ilegalidad».

Las autoridades señalaron que el propósito es cerrar los canales por donde los celulares robados y sus partes ingresan al comercio ilegal, y devolver la tranquilidad a comerciantes, trabajadores, residentes y visitantes del sector.