Capturaron a cinco personas por robar agua en Medellín en medio de la emergencia

La captura se dio en medio de un operativo de control por el uso irregular del recurso hídrico en el marco de la sequía que enfrenta la ciudad, situación que ha…

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a cinco personas por robo de agua mediante una conexión fraudulenta en el barrio Santo Domingo, al nororiente de Medellín. Según reportes iniciales, los detenidos habrían montado un lavadero clandestino de vehículos que se abastecía con captaciones ilegales de la red de acueducto.

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La captura se dio en medio de un operativo de control por el uso irregular del recurso hídrico en el marco de la sequía que enfrenta la ciudad, situación que ha llevado a las autoridades a insistir en el llamado a ahorrar agua.

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Las personas fueron detenidas en flagrancia y señaladas por el delito de defraudación de fluidos. La intervención permitió, además, la incautación de los elementos usados para cometer el delito, como tres hidrolavadoras semiindustriales avaluadas en nueve millones de pesos; cuatro mangueras de 10 metros, con valor comercial de 280.000 pesos; una pistola para rociar ACPM, valorada en 150.000 pesos, y un tanque para espuma con valor de un millón de pesos.

5 personas fueron capturadas en Santo Domingo en lavaderos con conexiones fraudulentas de agua🚱. Es tarea de todos en Medellín cuidar nuestro recurso más valioso💧. pic.twitter.com/n6LDXe4rXC — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 10, 2026

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El secretario de Seguridad, Manuel Villa, afirmó que «la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía, mantiene los controles para proteger los recursos y actuar frente a las conductas que afectan a la ciudadanía. En momentos en que el agua requiere un uso responsable, la institucionalidad está presente y seguirá actuando dentro de la ley».

Tanto los elementos incautados como los cinco presuntos responsables fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La situación jurídica de las personas será definida por las autoridades judiciales competentes. Mientras tanto, Villa aseguró que las acciones de control territorial continuarán: «el control territorial también significa proteger los recursos de la ciudad. El mensaje es claro: mientras la ciudadanía atiende el llamado a ahorrar agua, las autoridades continuarán interviniendo las conductas ilegales y poniendo a los responsables a disposición de la justicia».