Capturan dos artistas callejeros señalados de agredir un turista en Cartagena

Testigos en el Centro Histórico de Cartagena grabaron videos que empezaron a circular en redes sociales de dos hombres que se dedican al rap improvisado callejero en medio de un altercado con un turista. La polémica terminó en la captura de los raperos, señalados de golpear al turista durante la discusión que, según las versiones preliminares, se originó porque le estaban exigiendo dinero a cambio de una interpretación musical.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El video registra el momento en el que un grupo de raperos rodea al visitante y lo ataca en plena zona amurallada. Después de que empezaron a circular las grabaciones, la central de radio de la Policía activó un plan candado en el sector, bloqueando las salidas del centro histórico. El operativo permitió ubicar a los dos presuntos agresores en los alrededores del área turística, donde fueron detenidos.

Publicidad

Ambos hombres fueron llevados a la Estación de Policía del Centro Histórico y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso por el delito de lesiones personales.

Por su parte, la Alcaldía de Cartagena rechazó lo ocurrido y advirtió que no permitirá que este tipo de episodios afecte la reputación internacional de la ciudad ni la seguridad de quienes la recorren. "En Cartagena no toleramos ningún tipo de maltrato o agresión, ni contra nuestros visitantes ni contra los cartageneros", afirmó Jorge Redondo, secretario del Interior encargado, quien anunció que se reforzarán las intervenciones interinstitucionales en las plazas y calles del sector amurallado.

Lea: Capturan un hombre que habría abusado de dos niñas de 12 años en Medellín

Tanto la Secretaría del Interior como la Policía Metropolitana señalaron que trabajarán de manera articulada con el sector turístico, los comerciantes y las brigadas de espacio público con el objetivo de controlar las actividades informales que deriven en acoso o intimidación hacia quienes transitan por la zona. Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, anunció por medio de su cuenta de X la captura de los hombres y aseguró que "serán judicializados por lesiones personales y di la instrucción a la Secretaría de Turismo de prohibirles el ingreso al Centro Histórico".

No son «raperos», sino hostigadores, agresores y abusadores de confianza.



A la opinión pública manifestarle que este par fue capturado por la @PoliciaCtagena, será judicializado por lesiones personales y di la instrucción a @secturismoctg de prohibirle el ingreso al… https://t.co/dsE9vQBuAo pic.twitter.com/UyG6BgLrrP — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) September 24, 2026

Este episodio se suma a otro suceso viral en redes sociales, registrado en abril de 2026, cuando una turista extranjera denunció haber sido acosada por artistas urbanos que le exigían dinero en el mismo sector.