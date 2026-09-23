Incendio en Ibagué consumió por completo siete viviendas

Durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 4:30 a.m., un incendio estructural consumió siete viviendas en el asentamiento Hato de la Virgen en el barrio Ciudadela Simón Bolívar en Ibagué. Según el Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes atendieron la emergencia, no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, las familias de las siete viviendas lo perdieron todo, tratándose de 12 adultos y 6 menores de edad damnificados.

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Giovanny Posada, director de Gestión del Riesgo de Ibagué, aseguró que se adelantan "los censos respectivos para tener la información puntual, vamos a entregar ayudas humanitarias primarias para apoyar a estas familias en lo que más se pueda”. Además, informó que las autoridades realizan las investigaciones necesarias para conocer las causas exactas del origen de las llamas, pero entre las hipótesis iniciales se encuentra la quema de diversos elementos por parte de personas habitantes de calle: "los residente en la zona nos comentaron que estaban habitantes de calle quemando elementos que eran de alto riesgo debido a que las viviendas son madera, plástico y cartón, se hizo la remoción del material para detectar puntos calientes”.

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Los vecinos de la zona aseguran que esta situación ya había sucedido en tres ocasiones en las que habitantes de calle encendían las llamas y abandoban el fuego que se propagaba sin control. Por esto, solicitan que se les ofrezca una solución duradera, pues consideran que de otra manera seguirán en riesgo de que ocurra una tragedia similar.

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Actualmente los equipos de soccoro continúan las labores de evaluación de los daños y de limpieza; estructuras, enseres , electrodomésticos, ropa y muebles quedaron reducidos a cenizas. La Alcaldía de Ibagué confirmó que brindara atención psicosocial a los afectados, así como la entrega de ayudas humanitarias como mercados, kits de aseo, cobijas y artículos para niños.