Santa Marta tendrá nuevo modelo de aseo en 2027

A partir del 12 de marzo de 2027, Santa Marta tendrá un nuevo esquema de prestación de servicio de aseo, según informó David Millán Orozco, gerente de ESSMAR (Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta). El cambio se debe a que el 11 de marzo del próximo año terminará el contrato de concesión que la empresa de servicios públicos tiene con ATESA (Aseo Técnico de la Sabana S.A.S.). Millán afirmó que «ESSMAR y el distrito de Santa Marta están trabajando en la estructuración de un nuevo modelo o de un nuevo esquema para la…

A partir del 12 de marzo de 2027, Santa Marta tendrá un nuevo esquema de prestación de servicio de aseo, según informó David Millán Orozco, gerente de ESSMAR (Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta). El cambio se debe a que el 11 de marzo del próximo año terminará el contrato de concesión que la empresa de servicios públicos tiene con ATESA (Aseo Técnico de la Sabana S.A.S.). Millán afirmó que «ESSMAR y el distrito de Santa Marta están trabajando en la estructuración de un nuevo modelo o de un nuevo esquema para la prestación del servicio público domiciliario de aseo».

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El gerente aclaró además que esta modificación no se puede confundir con el cambio operativo que anunció ATESA para retirar algunos contenedores de residuos en diferentes sectores de la ciudad: «una cosa es el modelo o el nuevo esquema que tendrá Santa Marta a partir de marzo y otra cosa es este cambio operativo que estamos haciendo para poner en marcha en las próximas semanas”.

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El esquema que se implementará en marzo de 2027 renovará las capacidades operativas y técnicas en la prestación del servicio de aseo, centrándose especialmente en el reciclaje y el procesamiento de los residuos aprovechables. Millán aseguró que lo que buscan «con el nuevo esquema de aseo es un servicio que no se considere solamente de recolección y transporte de los residuos, sino que incluya aspectos de la economía circular, es decir, para decirlo en términos coloquiales, la basura no es basura, sino que los residuos son potencialmente aprovechables”.

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En cuanto al cambio planteado por ATESA que entrará en operación en las próximas semanas, los contenedores ubicados en distintos barrios de la ciudad serán retirados y los residuos de los hogares serán recogidos por vehículos de carga trasera directamente en cada vivienda. La medida cubrirá las particularidades de cada barrio, por lo que la empresa explicó que en los sectores de callejones estrechos «se implementará la figura de los “callejoneros”, operarios que recorrerán estos espacios con carretillas para recoger los residuos directamente frente a las viviendas y trasladarlos posteriormente hasta el vehículo encargado de la recolección».