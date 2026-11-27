Durante la diligencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que permaneció retenida en el establecimiento. Según ese relato, uno…

Un nuevo detalle sobre la toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, se conoció durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía, los dos hombres capturados durante el operativo de rescate.

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Durante la diligencia, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que permaneció retenida en el establecimiento. Según ese relato, uno de los secuestradores le habría contado que la acción delincuencial estaba planeada desde hacía cinco años y que habían intentado llevarla a cabo tres meses atrás, pero debieron aplazarla porque algunos de los involucrados desistieron.

El testimonio de uno de los rehenes

De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía durante la audiencia, el secuestrados comezón a conversar con uno de los retenidos y le hizo preguntas sobre su vida personal. En medio del dialogo, le habría revelado detalles sobre la planeación del hecho. El testigo también relató que los hombres armados obligaron a un funcionario del almacén a buscar una botella de Whisky Johnnie Walker. Una vez la consiguieron, hicieron que los hombres retenidos bebieran y les exigieron que los llamaran "jefes".

Según el testimonio presentado por el fiscal, uno de los captores también habría asegurado que contaba con el respaldo de personas de alto rango y de policías que estaban afuera del establecimiento. Además, habría amenazado al rehén con buscarlo si llegaba a hablar de lo sucedido.

¿Qué exigían los secuestrados en el Éxito de Cartagena?

Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso las exigencias que los hombres hicieron para liberar a las personas retenidas. Según el reporte, enviaron un primer panfleto en el que pedían COP 7.000 millones, en diferentes denominaciones, y dos camionetas blindadas con vía libre hacia Barranquilla.

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Los secuestradores también exigieron que su salida se realizara durante la noche y solicitaron que las negociaciones no fueran divulgadas a los medios de comunicación. Posteriormente, enviaron otro mensaje escrito a mano en el que advertían que tenían explosivos junto a los rehenes en las puertas del establecimiento.

Durante la jornada, los secuestradores mantuvieron retenidas a más de 80 personas y, en medio de las negociaciones con el Gaula, algunas fueron liberadas. La situación terminó en la madrugada cuando comandos especiales de la Policía ingresaron al establecimiento y rescataron a quienes permanecían allí.