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Ataque a bus del Real Cartagena deja jugadores heridos en vía Ciénaga- Barranquilla

El vehículo fue atacado en la vía Ciénaga- Barranquilla y varios vidrios terminaron destruidos durante la agresión.

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Redacción Colombia
30 de septiembre de 2026 – 11:24 a. m.
Ataque a bus del Real Cartagena
El bus sufrió daños en varios vidrios durante el ataque con piedras ocurrido en la vía Ciénaga- Barranquilla.
Foto: Redes sociales-Juan David Rodríguez

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El bus que transportaba el plantel del Real Cartagena fue atacado con piedras y palos durante la madrugada de este miércoles, cuando regresaba de Santa Marta tras disputar un partido contra Unión Magdalena. El hecho ocurrió a la altura del peaje de Palermo, en la vía Ciénaga- Barranquilla.

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El equipo tuvo que detener su recorrido y resguardarse en una estación de Policía cercana. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico resultaron heridos por las esquirlas de los vidrios que s rompieron durante el ataque.

El técnico y capitán del equipo, Freddy Montero, confirmó que varios integrantes del plantel sufrieron cortes y sangrado tras la agresión. "Tenemos a varios jugadores cortados y sangrando", señaló Monterio al referirse a lo ocurrido. Uno de los jugadores afectados fue Juan David Rodríguez, quien publicó imágenes en redes sociales en las que se observan heridas en diferentes partes del cuerpo. Los integrantes del equipo recibieron atención médica en Barranquilla.

Policía investiga el ataque

La Policía Nacional atendió la emergencia y reportó la detención de varias personas relacionadas con el hecho. Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el ataque y las circunstancias en las que ocurrió. Tras recibir atención médica, los integrantes del equipo hicieron transbordo a otro vehículo para continuar su recorrido hacia Cartagena.

El Real Cartagena había disputado un partido frente a Unión Magdalena, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. El partido terminó 1-1 y tuvo una suspensión de más de una hora por problemas en el servicio eléctrico del escenario.

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) rechazó la agresión y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad de los jugadores y del cuerpo técnico.

Por Redacción Colombia

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