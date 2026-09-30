Accidente de tractomula en Girón, Santander, deja dos muertos y ocho heridos

De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades, una tractomula que transportaba huevos habría sufrido una falla en el sistema de freno mientras descendía por la vía. El vehículo perdió el…

Dos personas murieron y ocho más resultaron heridas tras un grave accidente registrado en el sector Puerta Grande, en Girón, Santander. El siniestro ocurrió en el kilómetro 70 de la vía La Fortuna- Bucaramanga, en el corredor que comunica con el aeropuerto Palonegro.

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De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades, una tractomula que transportaba huevos habría sufrido una falla en el sistema de freno mientras descendía por la vía. El vehículo perdió el control y chocó contra un furgón, dos motocicletas y una vivienda.

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Una de las víctimas fue identificada como Juan Sebastián Chaparro, un motociclista que murió en el lugar. El joven era oriundo del Valle del Cauca y residía en Girón. La segunda víctima fue Elsa Prada, de 72 años, quien se encontraba dentro de una vivienda cuando uno de los vehículos involucrados terminó impactando la estructura. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente murió por la gravedad de sus lesiones.

Ocho personas fueron trasladadas

El accidente dejó además ocho personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales del área metropolitana de Bucaramanga. Entre los heridos se encuentra el conductor de la tractomula, quien sufrió múltiples fracturas y fue remitido a la Clínica Foscal. Los organismos de socorro también atendieron a personas que quedaron atrapadas durante la emergencia.

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El choque generó el cierre temporal de la vía mientras los organismos de emergencia atendían a los heridos y retiraban los vehículos involucrados. La posible falla del sistema de frenos es, por ahora, la principal hipótesis de las autoridades de tránsito. Sin embargo, la investigación deberá esclarecer las causas exactas del accidente y las condiciones en las que se encontraba el vehículo de carga.