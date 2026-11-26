La toma del supermercado Éxito en Cartagena ha estado llena de preguntas con el paso del tiempo. Además de que se desvirtuó que se capturara a cuatro delincuentes —al final fueron dos—, hay varias preguntas con respecto al hombre que murió en medio del operativo de rescate. A esto se suman los testimonios de los rehenes, quienes señalan que los secuestradores se emborracharon, mientras que el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, insiste en que la persona asesinada lideró la operación criminal.

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“100% seguros. Es que yo ayer he dicho y lo voy a decir hoy, o sea, no podemos hablar de Jailer Muñetón como un antecedente o como un delincuente reconocido. No sabemos. Los retenidos decían, lo describían de esta manera: el jefe de los que está dentro está de negro, tiene un chaleco de policía, un casco con la bandera de Colombia, un celular arriba del casco, es blanco, habla paisa”, dijo el mandatario a Blu Radio.

El mandatario también detalló que las autoridades tuvieron acceso a las cámaras de seguridad del supermercado, por lo que sabían que estaban escuchando corridos mexicanos y estaban borrachos, porque tomaron los licores más costosos. Adicionalmente, dieron pollo Frisby a los secuestrados y se cambiaron. Tomaron la ropa que se vendía en el Éxito.

"Eran cuatro personas fuertemente armadas, utilizando pasamontañas. Al comienzo pensamos que habían retenido a cincuenta personas, pero al final terminaron siendo 84″, dijo a Caracol Radio Dumek Turbay.

El cuarto secuestrador

Sobre esta persona, el alcalde indicó que las autoridades indagan si habría alguien más involucrado en la toma. Esto debido a que los testimonios de varios rehenes apuntan a que había un cuarto delincuente dentro del Éxito. "Es una línea de investigación para saber qué pudo pasar o descartarlo, porque en el momento de euforia, los secuestrados pudieron haberse confundido o, en medio del caos, esa persona pudo haber aprovechado para salir".

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Dentro de los otros detalles que dio Dumek, también destacó que quien lideró las negociaciones con los secuestradores fue una mujer del Gaula. El mandatario también indicó que en el momento en que se dio el cruce de disparos con el hombre que murió, un oficial de los comandos especiales de la Policía resultó herido en un brazo, así como aseguró que los delincuentes fueron identificados por su estado de alicoramiento.

Por último, sobre el fallido robo al carro de valores, la acción delincuencial que en un comienzo realizarían los sujetos, el alcalde señaló que “ellos fallan en la hora. Ellos no tenían la hora precisa cuando llegan el carro valores, ya ha hecho la operación que hacía todos los días y cuando, pues, en palabras nuestras, se van en blanco en su propósito y en su plan, pues tampoco contaban con que la reacción del cuadrante iba a ser tan rápida. Ellos se encuentran atrapados y lo único que les corresponde y les queda es huir hacia el interior del centro comercial del almacén Éxito”.