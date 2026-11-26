Entre la noche del miércoles 25 de noviembre y la madrugada de este jueves, se legalizó la captura y se imputaron los cargos contra Juan Camilo Torres Manco y Jhon Albeiro Mejía Blandón, los dos hombres que fueron capturados en medio del operativo de rescate de los rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena. De los sujetos se han conocido sus antecedentes, así como la Fiscalía dio más detalles de la toma del supermercado.

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Ambos sujetos estaban de civil en el momento de la intervención de las autoridades. Según indicaron varias de las personas secuestradas a medios de comunicación y a las autoridades, los dos hombres, a diferencia del que lideraba la toma, se quitaron los uniformes y se pusieron a consumir licor. Ofrecieron bebidas a los retenidos y, en medio de la noche, se quedaron dormidos por el estado de alicoramiento.

Durante la audiencia, un fiscal del Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, explicó que a uno de los sujetos le encontraron COP 495.000 en un bolsillo, así como detalló que los imputados iniciaron los acercamientos con las autoridades a través de las personas que fueron liberando.

Con la primera mujer enviaron el panfleto que se dio a conocer momentos después de la toma del supermercado, en la que exigían COP 7.000 millones en diferentes denominaciones de billetes, junto a dos camionetas blindadas, que deberían tener vía libre hacia Barranquilla, inicialmente por la vía de Transcaribe. Adicionalmente, solicitaban su salida en la noche, así como pedían que la negociación no se diera a conocer a los medios.

Más tarde fue enviado otro panfleto, pero escrito a mano, recordando las solicitudes y señalando que tendrían explosivos junto a rehenes en todas las puertas.

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El fiscal también resaltó el testimonio de uno de los secuestrados, quien narró que los sujetos obligaron a un funcionario del Éxito a buscar las botellas de Johnnie Walker Sello Azul. "Al encontrarlas, obligan a todos los hombres a tomar y a decirles jefes".

El testigo también explicó que uno de los secuestradores le empezó a preguntar datos personales de su vida, así como le contó que la acción delincuencial la habían planeado desde hace cinco años. Lo iban a realizar hace tres meses, pero varias de las personas que iban a participar se retractaron. "Que también había personas de alto rango que lo apoyaban y policías que estaban afuera (…)". Además, la víctima señaló que uno de ellos los amenazó diciendo que su papá era un duro de Medellín y que los iba a buscar si llegaban a hablar.

Los antecedentes de los imputados

A diferencia de la persona que murió en medio del operativo en el supermercado, estos dos sujetos sí tenían antecedentes judiciales. En el caso de Juan Camilo Torres Manco, de 33 años, se conoció que era estudiante universitario y tenía anotaciones por hurto calificado, porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar y falsedad marcaria.

En cuanto a Jhon Albeiro Mejía Blandón, de 44 años, se conoció que fue condenado en 2006 por hurto calificado y agravado.

La audiencia contra los imputados continuará el lunes 30 de noviembre, a las 10:30 a. m.

¿Qué pasó en el Éxito de Cartagena?

En la mañana del pasado martes 24 de noviembre, por lo menos tres sujetos se tomaron el supermercado Éxito que se encuentra sobre la avenida Pedro de Heredia, en La Castellana, en Cartagena, y tuvieron como rehenes a más de 80 personas.

Las autoridades han indicado que los sujetos inicialmente habrían intentado robar un carro de valores, pero el vehículo llegó a la zona antes de que ellos llegaran. Los delincuentes habrían quedado atrapados en el supermercado, que posteriormente cerraron con varios empleados y clientes adentro.

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A lo largo del día, exigieron COP 7.000 millones para la liberación de los secuestrados, así como, en medio de las negociaciones con el Gaula, liberaron a una decena de personas. No obstante, en la madrugada del 25 de noviembre, sin ningún acuerdo y una advertencia para rendirse del Gobierno nacional, los comandos especiales de la Policía entraron a la fuerza al lugar, tomaron el control y liberaron a los secuestrados.

El balance final fue de dos personas capturadas y la muerte de un hombre que presuntamente sería uno de los delincuentes que participó en la toma del Éxito.