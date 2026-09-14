Creador de contenido denuncia cobro de COP 400.000 por cuatro piñas coladas en Cartagena

La denuncia fue realizada a través de un video publicado en redes sociales, en el que Trujillo relató lo ocurrido y cuestionó la diferencia entre el precio que,…

Un cobro de COP 400.000 por cuatro piñas coladas fue denunciado en redes sociales por el creador de contenido Mario Trujillo, quien aseguró que durante una visita a Cartagena le informaron inicialmente que cada bebida costaba COP 45.000, pero posteriormente le cobraron COP 100.000 por unidad.

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La denuncia fue realizada a través de un video publicado en redes sociales, en el que Trujillo relató lo ocurrido y cuestionó la diferencia entre el precio que, según su versión, le comunicaron al momento de hacer el pedido y el valor que finalmente apareció en la cuenta.

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La diferencia que encontró en la carta

Después de realizar el pago, Trujillo regresó al establecimiento para verificar el precio de la bebida. Según relató, allí encontró una carta en la que la piña colada aparecía nuevamente con un valor de COP 45.000. «En esta sí tienen a COP 45.000 la piña colada y él la tenía a COP 100.000», señaló mientras mostraba la carta en el video.

La diferencia entre ambos valores fue el principal motivo de su reclamo. Hasta ahora, el establecimiento señalado no ha sido identificado públicamente y no se conoce una explicación de su parte sobre el cobro denunciado, por lo que el supuesto cambio de precio corresponde al relato de Trujillo y no a una conclusión de las autoridades.

La advertencia para otros turistas

Tras lo ocurrido, el creador de contenido aprovechó la publicación para recomendar a quienes visiten Cartagena verificar los precios antes de hacer un pedido y comprobar que el valor informado corresponda con el que aparece en la carta, «tengan cuidado, chicos. No sean como yo. Fue en Playa Bocagrande. Para que estén pendientes y no les pase lo que me pasó a mí».

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La denuncia se suma a otros presuntos cobros excesivos a turistas en Cartagena, una situación que ha generado reclamos en redes sociales y en ocasiones ha requerido la intervención de las autoridades. En este caso, sin embargo, no se conoce hasta el momento una actuación oficial relacionada con el cobro de las cuatro bebidas.