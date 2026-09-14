Accidente de camión cisterna provocó cierre completo de la vía Barbosa-Cisneros

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un accidente grave accidente entre un camión cisterna y una volqueta se registró sobre el kilómetro 18+989 de la vía Barbosa-Cisneros, específicamente en el sector conocido como La Frisolera. Una persona resultó lesionada, mientras que vía está cerrada por el derrame de combustibles y aceite.
Según el reporte del accidente, los conductores de los vehículos involucrados salieron ilesos, pero un peatón presentó fractura en una clavícula. En la zona continúa personal de la concesión Vías del Nus y autoridades haciendo la limpieza de la vía para restablecer el paso, así como se realizó el levantamiento de los vehículos.
En el siniestro estuvieron involucrados un camión cisterna que cubría la ruta Medellín-Anorí, y una volqueta International, que se movilizaba entre Medellín y Cisneros. La Volqueta presentó un volcamiento lateral.
Al parecer, el camión cisterna no habría conservado la distancia de seguridad, lo que habría provocado el choque. Las autoridades investigan esta hipótesis.
La carretera continúa cerrada
En la zona hay personal de la concesión, así como unidades del GUTAT 8 de Santo Domingo, que apoyan la atención de la emergencia y las actividades necesarias para recuperar las condiciones de movilidad del corredor.
Le puede interesar: Lluvias y fuertes vientos afectan a Córdoba; advierten más precipitaciones esta semana
Por ahora, las autoridades recomiendan a los conductores evitar este tramo de la vía Barbosa- Cisneros, atender las indicaciones del personal que se encuentra en la zona y consultar los reportes oficiales antes de retomar la movilidad por este importante corredor vial.