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Accidente de camión cisterna provocó cierre completo de la vía Barbosa-Cisneros

No hubo personas heridas. Las autoridades trabajan en la limpieza del combustible que quedó derramado en la carretera.

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Redacción Colombia
14 de septiembre de 2026 – 03:49 p. m.
Accidente de dos vehículos de carga mantiene cerrada la vía Barbosa-Cisneros
El siniestro ocurrió en el kilómetro 18+989, sector La Frisolera, donde un peatón resultó herido y se adelantan labores para controlar un derrame de sustancia.
Foto: Redes sociales

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Un accidente grave accidente entre un camión cisterna y una volqueta se registró sobre el kilómetro 18+989 de la vía Barbosa-Cisneros, específicamente en el sector conocido como La Frisolera. Una persona resultó lesionada, mientras que vía está cerrada por el derrame de combustibles y aceite.

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Según el reporte del accidente, los conductores de los vehículos involucrados salieron ilesos, pero un peatón presentó fractura en una clavícula. En la zona continúa personal de la concesión Vías del Nus y autoridades haciendo la limpieza de la vía para restablecer el paso, así como se realizó el levantamiento de los vehículos.

En el siniestro estuvieron involucrados un camión cisterna que cubría la ruta Medellín-Anorí, y una volqueta International, que se movilizaba entre Medellín y Cisneros. La Volqueta presentó un volcamiento lateral.

Al parecer, el camión cisterna no habría conservado la distancia de seguridad, lo que habría provocado el choque. Las autoridades investigan esta hipótesis.

La carretera continúa cerrada

En la zona hay personal de la concesión, así como unidades del GUTAT 8 de Santo Domingo, que apoyan la atención de la emergencia y las actividades necesarias para recuperar las condiciones de movilidad del corredor.

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Por ahora, las autoridades recomiendan a los conductores evitar este tramo de la vía Barbosa- Cisneros, atender las indicaciones del personal que se encuentra en la zona y consultar los reportes oficiales antes de retomar la movilidad por este importante corredor vial.

Por Redacción Colombia

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