Nueva estación de bicicletas públicas llega al norte de Medellín por petición comunitaria

La nueva estación de EnCicla en el Parque Juanes de la Paz ya está en funcionamiento en el noroccidente de Medellín. El punto, ubicado en la carrera 65 con calle 97, fue habilitado a solicitud de las comunidades de Castilla, Doce de Octubre y Robledo y busca facilitar los desplazamientos hacia zonas residenciales, educativas, comerciales, de servicios y otros puntos del norte de la ciudad.

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La estación también fortalece la conexión con otros medios de transporte. Su ubicación permite complementar los recorridos con la estación Terminal del Norte de EnCicla, que comenzó a operar en mayo de 2026 y está conectada con la estación Caribe del Metro, rutas integradas y buses alimentadores.

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Una estación solicitada por la comunidad

Paura Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que la apertura responde a una petición de los habitantes de diferentes comunas del noroccidente de Medellín. «Es importante precisar que esta estación se abre a solicitud y requerimiento de las comunidades de las comunas 5 (Castilla), 6 (Doce de Octubre) y 7 (Robledo) del distrito de Medellín».

Palacio agregó que «el nuevo punto también busca beneficiar a los habitantes del norte del Valle de Aburrá, quienes podrán utilizar la bicicleta pública para complementar sus recorridos con otros modos de transporte». La infraestructura se suma al proceso de fortalecimiento y recuperación que adelanta EnCicla. De acuerdo con el Área Metropolitana, desde 2024 se han puesto en funcionamiento seis estaciones: Terminal del Sur, La Playa-Soma, Casa de Cultura Los Colores, Teatro Metropolitano, Terminal del Norte y ahora Parque Juanes de la Paz.

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Actualmente, EnCicla cuenta con más de 130 estaciones manuales y automáticas distribuidas en el Valle de Aburrá y ofrece bicicletas mecánicas y eléctricas integradas al sistema de transporte masivo.

Más de tres millones de préstamos

La expansión de la red ocurre mientras el sistema registra un uso constante por parte de los ciudadanos. Entre enero de 2024 y junio de 2026, EnCicla contabilizó 3.081.665 préstamos, con un promedio diario de 3.409 viajes, según las cifras entregadas por el Área Metropolitana.

A este comportamiento se suma el impacto ambiental asociado al uso de la bicicleta como alternativa de transporte. Según el reporte, desde el 2024 EnCicla ha contribuido a evitar la emisión de 1.468 toneladas de dióxido de carbono. Para los usuarios, la ampliación de la red también representa una opción para realizar trayectos cotidianos sin recurrir necesariamente al vehículo particular.