La alcaldía de Cartagena anunció que prepara una serie de ayudas a las personas secuestradas en la toma del Éxito de La Castellana, que incluye oportunidades laborales y apoyos económicos a emprendimientos para contribuir a la recuperación de sus actividades productivas tras el traumático hecho. De igual forma, el alcalde Dumek Turbay indicó que se hace acompañamiento psicológico a los rehenes.

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Aunque en principio el presidente Abelardo de la Espriella habló de aproximadamente 30 personas secuestradas, los consolidados de las autoridades indican que fueron 87 quienes quedaron atrapados dentro del supermercado en el momento de la toma.

Ante esto, desde la alcaldía se anunció que se ofrecerán apoyos económicos de COP 15 millones para apoyar los emprendimientos de las víctimas, así como ofertas laborales en el distrito, mientras que los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el rescate serán condecorados por su actuación durante la emergencia.

“En los momentos difíciles es que también se conoce la fortaleza de una comunidad”, dijo el mandatario, quien también aprovechó el momento para reprochar los hechos de violencia que se registraron durante la toma del supermercado.

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En varias ocasiones, sobre el corredor de la bomba El Amparo, personas que se encontraban en la zona, así como motociclistas, intentaron cruzar el cerco de seguridad que las autoridades pusieron alrededor del Éxito. Ante esto, los antimotines del Esmad tuvieron que entrar a intervenir en varias ocasiones para dispersar a las personas.

Finalmente, el alcalde señaló que se esperan los avances de las investigaciones de las autoridades y la identificación de otros posibles implicados en el intento de robo a un carro de valores, que habría terminado en la toma del supermercado en Cartagena.

¿Qué pasó en el Éxito de Cartagena?

De acuerdo con la información que han dado las autoridades, sujetos encapuchados y armados planearon robar un carro de valores en la mañana del pasado martes 24 de noviembre, pero el vehículo llegó temprano ese día, por lo que los delincuentes intentaron huir por el supermercado.

Al ser encontrados por empleados del lugar, los sujetos decidieron salir y cerrar las entradas del Éxito y retener a los empleados y clientes que a esa hora estaban en el lugar. Los delincuentes exigieron COP 7.000 millones de rescate, dos carros blindados y vía libre hacia Barranquilla.

En el transcurso del día se logró la liberación de once personas, pero en la noche, tras la llegada del presidente, se suspendieron las negociaciones, según las autoridades, y les dieron hasta las 12:30 a.m. para entregarse. Al cumplirse la hora, comandos especiales de la Policía entraron y retomaron el control de la zona.

Aunque en un principio se dijo oficialmente que cuatro personas fueron capturadas y una murió. Al final se estableció que solo fueron capturados dos hombres vestidos de civil, que fueron imputados por secuestro extorsivo agravado.

El muerto fue identificado como Jaiver Muñetón, un hombre de 51 años, cuya esposa lo había estado buscando como uno de los rehenes, debido a que en el momento de la toma, él le señaló a ella que estaba en el supermercado comprando unos buñuelos. Ante la incertidumbre de lo ocurrido, la familia ha pedido claridad en lo que ocurrió dentro del Éxito.