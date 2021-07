Dejan en libertad a único procesado por desaparición de Alexandrith en Cartagena

Un juez consideró que el tío político de la joven, Wainer Ayola Torres, no debía afrontar su proceso en la cárcel debido a la falta de evidencias.

Wainer Ayola Torres, de 37 años, fue capturado el pasado 16 de junio por su presunta vinculación a la desaparición de Alexandrith Sarmiento Arroyo, ocurrida hace más de tres meses. La joven, que cumplió 16 años estando desaparecida, fue vista por última vez el pasado 19 de marzo en la zona de Punta Canoa, a donde llegó en compañía de Ayola, la pareja de su tía, para supuestamente aprender a manejar moto. (Capturan al tío político de Alexandrith, desaparecida hace tres meses en Cartagena)

A Ayola le imputaron el delito de desaparición forzada, pero enfrentará su proceso en libertad. Un juez de control de garantías de Cartagena consideró que existen dudas sobre la supuesta autoría del tío político de la joven y detectó falencias en la argumentación jurídica de la Fiscalía que no construyeron de forma sólida la hipótesis del caso ni convencieron al juez. Aunque las audiencias han sido reservadas debido a que se trata de una menor de edad, personas cercanas al caso han dicho que la decisión del juez se habría tomado por supuestos errores de la investigación por parte de la Fiscalía. (“Seguimos buscando a Alexandrith”: Policía Metropolitana de Cartagena)

Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas afirman que no son ciertos estos argumentos y consideran que la decisión del juez fue “fundada en preconceptos profesionales y supuestos personales, y no en la norma y la jurisprudencia”. Por eso, la decisión fue apelada por todos y la disputa será resuelta por otro juez. (Las alertas sobre Punta Canoa, donde desapareció Alexandrith hace tres meses)

Los investigadores han dicho que la búsqueda selectiva en bases de datos, entrevistas a testigos e inspección al lugar de los hechos permitieron recaudar elementos materiales probatorios y evidencias físicas para la solicitud de la orden de captura en contra de Ayola, por su presunta autoría en la desaparición forzada de la joven. (7 datos sobre la desaparición de Alexandrith en Cartagena)

En su defensa, Ayola dice que el 19 de marzo se encontraba con Alexandrith en un sector de la playa de Punta Canoa cuando se separó de la joven para ir al baño y que cuando regresó no la encontró en la moto, donde la había dejado esperando. Según el hombre, Alexandrith habría ingresado al mar y sugirió que se habría ahogado. Los familiares, sin embargo, no creen en esta versión y las autoridades no han dado con su paradero, pese a haberla buscado por mar y tierra.