El reconocimiento al desempeño académico de los estudiantes del Magdalena también puso en primer plano el trabajo de quienes acompañan sus procesos de aprendizaje. Seis docentes de instituciones educativas públicas del departamento fueron premiados con viajes a Argentina, como estímulo a su compromiso en la preparación de los participantes que alcanzaron los primeros lugares en las Mega Olimpiadas del Saber y el Desafío de Ajedrez.

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La distinción se entregó durante la Noche de los Mejores 2026, organizada por la Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Educación Departamental. Los maestros reconocidos son Yolanda Esther de la Cruz Pedrozo, Modesta Antonia Urbina Campo, Jayson Smith Díaz Rivero, José Rafael Jiménez López y Ricardo Mario Arce Garay, entrenadores de los campeones de las Olimpiadas del Saber. A ellos se sumó Juan Gabriel Olivera Díaz, quien acompañó al ganador del desafío de ajedrez.

Para los educadores, el reconocimiento trasciende el incentivo personal y representa una oportunidad para visibilizar el trabajo que realizan las instituciones públicas, así como el esfuerzo colectivo de estudiantes, maestros y comunidades educativas que le apuestan al mejoramiento de la calidad académica.

Un reconocimiento que también lleva el nombre de las instituciones

Jayson Smith Díaz Rivero, docente de la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar, de Ariguaní, destacó el significado que tiene este premio tanto para su trayectoria profesional como para el establecimiento educativo al que pertenece.

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“Este premio a nivel personal es un logro bastante significativo en mi carrera, ya que es el resumen del esfuerzo que nosotros hacemos”, expresó. Sin embargo, resaltó que el alcance de la distinción no se limita a su experiencia individual: “A nivel de institución, creo que es un logro bastante grande, ya que nos da a conocer en toda la región”.

Su testimonio refleja cómo estos espacios de reconocimiento también contribuyen a posicionar el trabajo de los colegios oficiales y a mostrar las capacidades de sus comunidades educativas, especialmente en territorios donde los procesos de formación requieren compromiso sostenido y acompañamiento docente.

Por su parte, Juan Gabriel Olivera Díaz, entrenador del estudiante ganador del Desafío de Ajedrez, manifestó su satisfacción por alcanzar una meta que venían persiguiendo desde hace tiempo. “Es un resultado que nosotros estábamos esforzándonos por alcanzar desde hace algún tiempo”, señaló.

El maestro también destacó el valor pedagógico que tiene este logro para el resto de los alumnos de su institución. “Eso le enseña a los demás estudiantes de la institución que las cosas se logran cuando se insiste lo suficiente”, afirmó, al referirse al ejemplo que deja la participación en este tipo de competencias.

La labor docente, una apuesta por la formación integral

Entre tanto, José Rafael Jiménez López, docente de la Institución Educativa Departamental Víctor Camargo Álvarez, hizo énfasis en la importancia de reconocer el trabajo que realizan los maestros dentro y fuera de las aulas, así como el compromiso que implica acompañar los procesos de formación de niños y jóvenes. “Siempre será importante reconocer el trabajo de los docentes porque implica una entrega, un compromiso, un esfuerzo, incluso hasta una gran inversión”, sostuvo.

El educador agregó que la enseñanza exige una dedicación que va más allá de transmitir conocimientos y que tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes. “Los maestros entregamos incluso todo de sí mismos para el aprendizaje y las enseñanzas de los educandos, para formar hombres y mujeres integrales”, manifestó.

Para Jiménez López, participar en la Noche de los Mejores también representa un momento significativo en su trayectoria. “Significa una cuestión muy importante para mi vida personal, porque demostramos esa capacidad o esa entrega que necesita este ámbito del servicio, como es la educación”, expresó.

Una estrategia que llegó a 80.383 estudiantes en 28 municipios

De acuerdo con el balance presentado por la administración departamental, durante este año la iniciativa benefició a 80.383 estudiantes y 800 docentes de 153 instituciones educativas ubicadas en 28 municipios. El programa contempló procesos de preparación académica, competencias del conocimiento y actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad educativa.

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Las finales departamentales de las Mega Olimpiadas del Saber y el Desafío de Ajedrez reunieron a 61 estudiantes y 32 docentes entrenadores provenientes de las cuatro subregiones del Magdalena. Fueron reconocidos campeones en cinco categorías: Samuel David García Rangel, María Lucía López Sierra, Nhataly Molinares Molinares, Luis Alfonso Salazar Padilla y Manuel Alejandro Pérez Mejía, quienes recibieron premios tecnológicos.

En el Desafío de Ajedrez, el primer lugar fue para Javid Kjavik Ordóñez Vergara, de la IED María Auxiliadora. La programación también incluyó el Festival de Danza Infantil, en el que resultó ganador el grupo Travesía Folclórica por Colombia, de la IED José Benito Barros Palomino, ampliando el reconocimiento al talento artístico y las habilidades de los estudiantes.

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Resultados en las pruebas Saber 11 y un hito para la educación pública

La Noche de los Mejores también exaltó los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11. Alfonso José Cantillo Arévalo, de la IED Colombia, de Fundación, alcanzó 396 puntos, mientras que Juan Daniel Ramos Pérez, de la IED Bienvenido Rodríguez, obtuvo 395.

Otro de los resultados destacados fue el de la IED Alfonso López, de San Sebastián de Buenavista, que alcanzó la categoría A con 268 puntos. Según la información entregada por la Gobernación, se convirtió en la primera institución de los 28 municipios no certificados del Magdalena en obtener esta clasificación.

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Además de los seis viajes entregados a los docentes entrenadores, durante la ceremonia fueron sorteados otros dos viajes a Argentina entre maestros y rectores que participaron en los foros educativos, como estímulo a su compromiso con la calidad de la enseñanza.

De esta manera, la Noche de los Mejores 2026 reunió los resultados de una estrategia que puso en competencia el conocimiento, el pensamiento estratégico y las expresiones artísticas de los estudiantes del departamento.