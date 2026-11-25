Según informó el INPEC, el hombre comenzó a presentar problemas de salud después de ingerir el dispositivo y posteriormente le contó lo sucedido al…

Un interno de la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Calarcá, conocida como Peñas Blancas, ingirió un teléfono celular de pequeñas dimensiones para evitar que fuera detectado durante un operativo de registro e inspección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Gaula.

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Preso de cárcel en Calarcá, Quindío, se comió un celular para evitar que se lo decomisaran

Según informó el INPEC, el hombre comenzó a presentar problemas de salud después de ingerir el dispositivo y posteriormente le contó lo sucedido al personal de enfermería del establecimiento. Por esta razón, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Armenia, donde recibió atención médica.

En el centro asistencial, los médicos realizaron estudios radiológicos que permitieron confirmar la presencia del teléfono en el organismo del recluso. Posteriormente, llevaron a cabo el procedimiento necesario para extraerlo. El INPEC informó que el interno se encuentra en proceso de recuperación y permanece bajo custodia y vigilancia de funcionarios de la institución.

Operativos para detectar elementos prohibidos en las cárceles

El caso se conoció en medio de las jornadas de registro e inspección que adelanta el INPEC en los establecimientos penitenciarios del país, con el propósito de detectar elementos cuya tenencia está prohibida y prevenir actividades ilícitas al interior de las cárceles. Frente a este tipo de situaciones, la institución advirtió que algunos internos han llegado a poner en riesgo su integridad física para ocultar objetos y evadir los controles.

"Estas acciones han evidenciado conductas extremas por parte de algunas personas privadas de la libertad, quienes en un intento por ocultar elementos de tenencia prohibida y evadir controles institucionales, han llegado a poner en riesgo su propia integridad física", señaló el INPEC en el comunicado.

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La entidad aseguró que continuará fortaleciendo los operativos de registro, inspección y control en los centros de reclusión, con respeto por los derechos humanos y la integridad de las personas privadas de la libertad.