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Evacuan edificios en el Centro Histórico de Cartagena tras el sismo en Panamá

El terremoto de Panamá se sintió en distintas ciudades de Colombia y causó pánico y evacuaciones en diversos puntos de ellas.

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Redacción Colombia
Imagen de referencia. El sismo de Panamá se sintió en ciudades como Cartagena, provocando evacuaciones.
Imagen de referencia. El sismo de Panamá se sintió en ciudades como Cartagena, provocando evacuaciones.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El terremoto de magnitud 7,6 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre se sintió en Cartagena y provocó la evacuación preventiva de varios edificios en Manga, Bocagrande y el Centro Histórico. Ocupantes de esas construcciones salieron a las calles apenas percibieron el movimiento, hacia las 12:56 de la tarde, y se concentraron en zonas abiertas de tres de los sectores más concurridos por el turismo.

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Hasta el momento, ni las autoridades ni los organismos de socorro han reportado daños en la ciudad. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro estuvo en Pitaloza Arriba, un corregimiento del distrito de Los Pozos, en la provincia panameña de Herrera, a unos 61 kilómetros de Las Tablas.

Los primeros boletines hablaron de una magnitud cercana a 8,0, cifra que fue ajustada a 7,6 minutos después cuando se precisaron los cálculos. Al haber diso un sismo superficial, se amplifica la percepción del movimiento en la superficie incluso a cientos de kilómetros de distancia. Además de Cartagena, hubo reportes en Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Sabaneta y el Urabá antioqueño.

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La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD) le hace seguimiento al evento y permanece pendiente de los reportes que emitan las entidades técnicas. La OAGRD pidió a los cartageneros conservar la calma, guiarse únicamente por información oficial y avisar de cualquier daño que detecten en viviendas, edificios o infraestructura pública.

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Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres descartó una amenaza para el litoral colombiano, con base en el concepto de la Dirección General Marítima: “De acuerdo con la Dimar, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 7,6, a 61 kilómetros de Las Tablas”.

Por Redacción Colombia

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